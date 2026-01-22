Horóscopo del jueves 22 de enero: predicciones en el amor según tu signo zodiacal

Escuchar
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del jueves 22 de enero del 2026.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: a poco de alcanzar el éxito, algo le indicará que debe revisar y hallará una falla.

Amor: cierta calma le alarmará, pero puede confiar en la pareja, todo estará bien.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: algún exceso de celo en la tarea provocará demoras pero todo estará en su lugar.

Amor: un comentario fuera de lugar podría enfriar un ansiado encuentro; alerta.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una propuesta parecerá algo fantasiosa pero si la examina verá lo positivo.

Amor: su intuición le indicará los pasos para captar la atención de una bella persona.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: reclamará un cambio de actitud que no ocurrirá, pero todo funcionará bien.

Amor: momentos agradables, calidez y ternura colmarán el inicio de una nueva relación.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: los compromisos y las promesas se cumplirán; las ganancias fluyen y éxito llega.

Amor: alguien nuevo quedará impactado por su encanto. Revuelo en el entorno.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: datos equivocados podrían alejar la meta más difícil, pero la alcanzará.

Amor: si deja de lado la obstinación, la armonía volverá a la relación y será mágica.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un anuncio optimista finalmente no traerá los buenos resultados.

Amor: tomará la iniciativa y las cosas funcionarán; atraerá a la bella persona que desea.

ESCORPIO (oct. 23-nov.21)

Trabajo y negocios: momento favorable para las compras y las ventas. Novedades en trámites.

Amor: sorpresas en la relación; un regalo será conmovedor y le estimula a retribuir.

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: incrementará los ingresos con un negocio no tradicional. Alcanzará gran éxito.

Amor: propicio alejar a terceros que provocan confusión en la pareja; recuperará la paz.

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá con carácter desacuerdos entre compañeros de proyecto.

Amor: actitudes de su pareja le llenarán de inquietud pero habrá una buena razón.

ACUARIO (enero 21-feb.19)

Trabajo y negocios: diferencias con colegas harán surgir problemas que cree ya superados.

Amor: un viejo anhelo se cumplirá para consolidar a la pareja y recuperará la calidez.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: datos valiosos lograrán cambios. Los negocios crecerán con firmeza.

Amor: alguien que le resulta agradable tratará de acercarse con una excusa.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: LEAL Y RESPONSABLE EN PAREJA. SI NO, ES CANDIDATA A LA SOLTERÍA.

