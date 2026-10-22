00:31
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Amor: le reclamarán muestras de ternura y aunque la posee, le cuesta expresarla, pero lo superará.
- • Salud: i niciará una dieta inteligente.
- • Sorpresa: alguien fuerte estará frágil.
00:31
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Amor: exigencias en la pareja resultarán desmedidas. Si escucha con paciencia, verá las cosas claras.
- • Salud: se sentirá con gran vigor.
- • Sorpresa: algo será increíble.
00:30
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Amor: una amistad se convertirá en romance y la confusión será divertida y agregará calidez.
- • Salud: un dolor ya no molestará.
- • Sorpresa: alguien será audaz.
00:30
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Amor: si está sensible, tomará observaciones de su pareja como críticas; si se relaja, podrá confiar.
- • Salud: volverá al gimnasio.
- • Sorpresa: halago inesperado.
00:29
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Amor: las palabras se le volverán en contra y su pareja se lo recordará cada día. Conviene la discreción.
- • Salud: momento para hidratarse.
- • Sorpresa: resolverá un entuerto.
00:29
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Amor: la relación mejorará si deja que sus emociones se expresen y recuperará la calidez.
- • Salud: ingerir cereales le hará bien.
- • Sorpresa: recuperará hábitos saludables.
00:28
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Amor: gente entrometida querrá dañar la pareja, pero su actitud salvará la relación.
- • Salud: hará bien en evitar lo dulce.
- • Sorpresa: alguien faltará a la cita.
00:28
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Amor: conductas en la pareja serán desafiantes, pero si las supera; será más tolerante.
- • Salud: una molestia cederá.
- • Sorpresa: algo será conmovedor.
00:27
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Amor: momentos de incomodidad por el modo de pedir las cosas, pero su encanto fluirá.
- • Salud: recuperará la calma.
- • Sorpresa: hallará un objeto de valor.
00:24
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Amor: la relación correrá el riesgo de volverse aburrida, pero cambiará hábitos rígidos.
- • Salud: superará alguna alergia.
- • Sorpresa: elogio muy amable.
00:23
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Amor: su carisma incomodará a gente que hace gala de ser controladas. Se avecina romance.
- • Salud: necesitará el aire libre.
- • Sorpresa: posible traición.
00:23
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Amor: los mayores disfrutarán de renovado romance y los jóvenes tendrán su oportunidad.
- • Salud: dolor de cabeza se aliviará.
- • Sorpresa: alguien no le caerá bien.
00:23
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00:23
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