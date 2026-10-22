Por Redacción EC
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  • ARIES (marzo 21-abril 20)

  • Amor: le reclamarán muestras de ternura y aunque la posee, le cuesta expresarla, pero lo superará.  
  • Salud: i niciará una dieta inteligente. 
  • Sorpresa: alguien fuerte estará frágil.
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  • TAURO (abril 21-mayo 20)

  • Amor: exigencias en la pareja resultarán desmedidas. Si escucha con paciencia, verá las cosas claras.  
  • Salud: se sentirá con gran vigor. 
  • Sorpresa: algo será increíble.
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  • GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

  • Amor: una amistad se convertirá en romance y la confusión será divertida y agregará calidez.  
  • Salud: un dolor ya no molestará. 
  • Sorpresa: alguien será audaz.
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  • CÁNCER (junio 22-julio 22)

  • Amor: si está sensible, tomará observaciones de su pareja como críticas; si se relaja, podrá confiar.  
  • Salud: volverá al gimnasio. 
  • Sorpresa: halago inesperado.
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  • LEO (julio 23-agosto 22)

  • Amor: las palabras se le volverán en contra y su pareja se lo recordará cada día. Conviene la discreción. 
  • Salud: momento para hidratarse. 
  • Sorpresa: resolverá un entuerto.
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  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

  • Amor: la relación mejorará si deja que sus emociones se expresen y recuperará la calidez. 
  • Salud: ingerir cereales le hará bien. 
  • Sorpresa: recuperará hábitos saludables.
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  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

  • Amor: gente entrometida querrá dañar la pareja, pero su actitud salvará la relación. 
  • Salud: hará bien en evitar lo dulce. 
  • Sorpresa: alguien faltará a la cita.
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  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Amor: conductas en la pareja serán desafiantes, pero si las supera; será más tolerante.  
  • Salud: una molestia cederá. 
  • Sorpresa: algo será conmovedor.
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  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

  • Amor: momentos de incomodidad por el modo de pedir las cosas, pero su encanto fluirá.  
  • Salud: recuperará la calma.  
  • Sorpresa: hallará un objeto de valor.
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  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Amor: la relación correrá el riesgo de volverse aburrida, pero cambiará hábitos rígidos.  
  • Salud: superará alguna alergia. 
  • Sorpresa: elogio muy amable.
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  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Amor: su carisma incomodará a gente que hace gala de ser controladas. Se avecina romance.  
  • Salud: necesitará el aire libre. 
  • Sorpresa: posible traición.
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  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Amor: los mayores disfrutarán de renovado romance y los jóvenes tendrán su oportunidad. 
  • Salud: dolor de cabeza se aliviará. 
  • Sorpresa: alguien no le caerá bien.
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  • SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CAUTIVADA POR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LOS ESPECTÁCULOS MASIVOS.
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