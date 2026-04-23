Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: su trabajo será destacado por el entorno y los negocios comenzarán a tener éxito.
Amor: una actitud impulsiva no será bien recibida en la pareja y peor si la exagera.
Trabajo y negocios: se cometerán torpezas que desafiarán su habilidad pero las resolverá.
Amor: aunque vean de distinto modo la vida en común habrá muchos momentos felices.
Trabajo y negocios: implementará cambios bien planeados y todo resulta mejor de lo esperado.
Amor: no será buena idea mezquinar afecto o las cosas se resentirán en la pareja.
Trabajo y negocios: ignorará las propuestas inconsistentes o serán motivo de las pérdidas.
Amor: el resentimiento queda atrás y se disiparán las dudas que impedían la armonía.
Trabajo y negocios: momento propicio para las mudanzas, cambios o viajes por negocios.
Amor: en cierta persona se conjugarán belleza e inteligencia y no demorará en acercarse.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: se enfocará en los datos y un problema económico tendrá solución.
Amor: la pareja disfrutará de un clima de alegría y encanto y querrán salir a divertirse.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: aunque una etapa finaliza, sus habilidades serán nuevamente requeridas.
Amor: menos palabras y más gestos sutiles enamorarán a su pareja; estará irresistible.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: surgirán trabas que atrasan el trabajo pero las vence con ingenio.
Amor: la relación sufrirá por las actitudes obstinadas pero la clave será escuchar.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: la comunicación acusará fallas y mostrará problemas ocultos.
Amor: momento propicio para sanar las relaciones desgastadas o iniciar un romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la situación indicará que necesita manejarse con datos actualizados.
Amor: surgirán altibajos en la relación porque se calla; la sinceridad hará bien.
Trabajo y negocios: surgirán obstáculos que serán un desafío novedoso pero los superará.
Amor: momento para no herir con palabras. Habrá susceptibilidad ante las críticas.
Trabajo y negocios: le llegan consejos que agradece pero no suman, necesitará algo más concreto.
Amor: manejará mejor las emociones y la vida de la pareja será para disfrutar.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DESINTERESADA DE LAS CONVENCIONES SOCIALES PORQUE HACE TODO A SU MANERA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 23 de abril?
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