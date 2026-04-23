Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
08:28

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su trabajo será destacado por el entorno y los negocios comenzarán a tener éxito. 

Amor: una actitud impulsiva no será bien recibida en la pareja y peor si la exagera.

08:28

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se cometerán torpezas que desafiarán su habilidad pero las resolverá. 

Amor: aunque vean de distinto modo la vida en común habrá muchos momentos felices.

08:28

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: implementará cambios bien planeados y todo resulta mejor de lo esperado. 

Amor: no será buena idea mezquinar afecto o las cosas se resentirán en la pareja.

08:27

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ignorará las propuestas inconsistentes o serán motivo de las pérdidas. 

Amor: el resentimiento queda atrás y se disiparán las dudas que impedían la armonía.

08:27

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para las mudanzas, cambios o viajes por negocios. 

Amor: en cierta persona se conjugarán belleza e inteligencia y no demorará en acercarse.

08:27

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: se enfocará en los datos y un problema económico tendrá solución. 

Amor: la pareja disfrutará de un clima de alegría y encanto y querrán salir a divertirse.

08:27

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: aunque una etapa finaliza, sus habilidades serán nuevamente requeridas.

Amor: menos palabras y más gestos sutiles enamorarán a su pareja; estará irresistible.

08:27

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán trabas que atrasan el trabajo pero las vence con ingenio. 

Amor: la relación sufrirá por las actitudes obstinadas pero la clave será escuchar.

08:26

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la comunicación acusará fallas y mostrará problemas ocultos. 

Amor: momento propicio para sanar las relaciones desgastadas o iniciar un romance.

08:26

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la situación indicará que necesita manejarse con datos actualizados. 

Amor: surgirán altibajos en la relación porque se calla; la sinceridad hará bien.

08:26

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán obstáculos que serán un desafío novedoso pero los superará. 

Amor: momento para no herir con palabras. Habrá susceptibilidad ante las críticas.

08:25

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: le llegan consejos que agradece pero no suman, necesitará algo más concreto. 

Amor: manejará mejor las emociones y la vida de la pareja será para disfrutar.

08:24

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DESINTERESADA DE LAS CONVENCIONES SOCIALES PORQUE HACE TODO A SU MANERA.

08:23

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 23 de abril?

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