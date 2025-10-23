SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: resolverá una crisis con maestría y los beneficios crecerán.
Amor: sorprenderá a su pareja con el obsequio más esperado y habrá perfecta armonía.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: el presente genera inquietud pero llegará una oportunidad genial.
Amor: su alma gemela se hallará cada día más cerca y espera una señal de su parte.
Trabajo y negocios: un proyecto bien hecho mostrará su habilidad y reportará beneficios.
Amor: alguien querrá expresar su admiración y le hará vivir un momento inolvidable.
Trabajo y negocios: los escasos resultados se revertirán por sus logros y todo mejorará.
Amor: su fuerte encanto le acercará a la persona menos imaginada; se avecina romance.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NERVIOSA Y ALGO INTOLERANTE PERO EVITA LAS SITUACIONES DESAGRADABLES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 23 de octubre?
