23:52

LEO (julio 24 a agosto 23)

Trabajo y negocios: su trabajo podría dañarse por la falta de control, pero reparará los errores. 

Amor: un fortuito encuentro le permitirá conocer a alguien de increíble atractivo.

23:51

VIRGO (agosto 24 a septiembre 23)

Trabajo y negocios: sus habilidades serán las más apropiadas para las tareas encomendadas.  

Amor: el encuentro de las miradas y un gesto sutil disiparán las dudas y habrá romance.

23:51

LIBRA (septiembre 24 a octubre 22)

Trabajo y negocios: mediará en entredichos de colegas y las cosas comenzarán a mejorar. 

Amor: una ex pareja molestará con la intención de afectar su relación actual pero no podrá.

23:45

ESCORPIO (octubre 23 a noviembre 22)

Trabajo y negocios: manejará una situación difícil en el trabajo con gran maestría. 

Amor: su encanto irresistible atraerá a la persona más deseada; posible romance.

23:44

SAGITARIO (noviembre 23 a diciembre 21)

Trabajo y negocios: algunos le desafían pero los dejará atrás con gran éxito. 

Amor: momentos de sensual armonía en la pareja. La intimidad revelará a las almas gemelas.

23:44

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 20)

Trabajo y negocios: su capacidad para generar proyectos le dará un gran prestigio.  

Amor: alguien especial se acercará y su corazón vibrará; se avecina un momento romántico.

23:44

ACUARIO (enero 21 a febrero 19)

Trabajo y negocios: un acuerdo quedará registrado por escrito para evitar los riesgos.  

Amor: la influencia del mundo interior hará crecer su poder de seducción. Encuentro.

23:43

PISCIS (febrero 20 a marzo 20)

Trabajo y negocios: su experiencia hará las cosas menos complicadas. Se avecina reconocimiento. 

Amor: conocerá a alguien de quien todos hablan y al acercarse despertará su encanto.

23:43

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y DIVERTIDA. AYUDA A TODOS PARA QUE VEAN EL ASPECTO POSITIVO DE LA VIDA.

23:43

