Trabajo y negocios: su trabajo podría dañarse por la falta de control, pero reparará los errores.
Amor: un fortuito encuentro le permitirá conocer a alguien de increíble atractivo.
VIRGO (agosto 24 a septiembre 23)
Trabajo y negocios: sus habilidades serán las más apropiadas para las tareas encomendadas.
Amor: el encuentro de las miradas y un gesto sutil disiparán las dudas y habrá romance.
LIBRA (septiembre 24 a octubre 22)
Trabajo y negocios: mediará en entredichos de colegas y las cosas comenzarán a mejorar.
Amor: una ex pareja molestará con la intención de afectar su relación actual pero no podrá.
ESCORPIO (octubre 23 a noviembre 22)
Trabajo y negocios: manejará una situación difícil en el trabajo con gran maestría.
Amor: su encanto irresistible atraerá a la persona más deseada; posible romance.
SAGITARIO (noviembre 23 a diciembre 21)
Trabajo y negocios: algunos le desafían pero los dejará atrás con gran éxito.
Amor: momentos de sensual armonía en la pareja. La intimidad revelará a las almas gemelas.
CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 20)
Trabajo y negocios: su capacidad para generar proyectos le dará un gran prestigio.
Amor: alguien especial se acercará y su corazón vibrará; se avecina un momento romántico.
ACUARIO (enero 21 a febrero 19)
Trabajo y negocios: un acuerdo quedará registrado por escrito para evitar los riesgos.
Amor: la influencia del mundo interior hará crecer su poder de seducción. Encuentro.
PISCIS (febrero 20 a marzo 20)
Trabajo y negocios: su experiencia hará las cosas menos complicadas. Se avecina reconocimiento.
Amor: conocerá a alguien de quien todos hablan y al acercarse despertará su encanto.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y DIVERTIDA. AYUDA A TODOS PARA QUE VEAN EL ASPECTO POSITIVO DE LA VIDA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 25 de diciembre?
