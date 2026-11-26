07:32
- ARIES (21 marzo a 20 abril)
- Trabajo y negocios: dirigirá su impulsividad con inteligencia y logrará lo que otros no pueden.
- Amor: la tirantez se disipará en la pareja luego de hablar de aquello que se posterga.
07:32
- TAURO (21 abril a 20 mayo)
- Trabajo y negocios: los proyectos o negocios bien planeados fluirán y asegura cierto beneficio.
- Amor: momento para reflexionar antes de decidir apresuradamente y arrepentirse.
07:32
- GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)
- Trabajo y negocios: la escasa cooperación del entorno dificultará las mejoras de un proyecto.
- Amor: su atractivo encanto hará que alguien quiera acercarse y concrete un encuentro.
07:32
- CÁNCER (21 junio a 20 julio)
- Trabajo y negocios: su intuición le guiará en un escenario complicado y lleno de obstáculos.
- Amor: surgirán reclamos en la pareja que serán oportunos para generar iniciativas audaces.
07:32
- LEO (21 julio a 20 agosto)
- Trabajo y negocios: un proyecto o negocio comenzará a dar problemas, pero tendrá mano firme.
- Amor: se producirá el encuentro con esa persona que admira; la descubrirá bella e inteligente.
07:31
- VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
- Trabajo y negocios: notará que ante cierta ausencia, el ambiente y las tareas mejoran.
- Amor: el intercambio de regalos y atenciones renovará la intensa calidez de la pareja.
07:31
- LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
- Trabajo y negocios: momento para decidir sobre aquello que está postergado y será exitoso.
- Amor: el clima de la pareja anuncia problemas pero elegirá la empatía y todo sanará.
07:31
- ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
- Trabajo y negocios: esta vez, sus palabras y gestos serán bien entendidos. Éxito.
- Amor: una agradable persona se acercará inesperadamente y responderá sin dudar.
07:31
- SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
- Trabajo y negocios: un negocio le llena de entusiasmo pero tendrá que esforzarse.
- Amor: un encuentro grupal le facilitará el contacto con alguien de gran encanto.
07:31
- CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
- Trabajo y negocios: se encargará de un área complicada y sorprenderá a su entorno.
- Amor: el encuentro con una persona derivará en un compromiso que no querrá postergar.
07:30
- ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
- Trabajo y negocios: notará que alguna tarea o proyecto se realiza mejor con cierta persona.
- Amor: mejorar la intimidad de la pareja se convertirá en el más dulce de los desafíos.
07:30
- PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
- Trabajo y negocios: mostrará habilidades que mejoran un proyecto que otros arruinaron.
- Amor: parecerá que hay un exceso de control en la pareja pero no le dará la oportunidad.
07:30
- SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: AMA SER EL CENTRO EN FIESTAS Y PRESENTACIONES EN SOCIEDAD. ÉSE ES SU MUNDO.
07:30
- Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 26 de noviembre?
- • Revisa el horóscopo del miércoles 25 de noviembre
Seguir temas