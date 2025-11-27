SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: todo se ordena exitosamente; los problemas se resuelven y nada se posterga.
Amor: disfrutará con la persona que más le interesa, el encanto de un lugar y un romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: tendrá habilidad para disipar las dudas y recuperará a colegas muy valiosos.
Amor: un encuentro fortuito con alguien que desea conocer, será una gran oportunidad.
Trabajo y negocios: finalizará con éxito una etapa del proyecto que más interesa a la gente influyente.
Amor: llegará el encuentro que desea con fervor y el compromiso ya no asustará.
Trabajo y negocios: un imprevisto se presentará al inicio de un proyecto, pero será hábil para resolver.
Amor: una ex pareja se presentará con requerimientos sobre temas que se han olvidado.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MOROSA PARA EXPRESAR SENTIMIENTOS. SU ORGULLO LE JUEGA EN CONTRA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 27 de noviembre?
