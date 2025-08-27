Trabajo y negocios: momento favorable para manejarse con fluidez y alcanzar sus metas.
Amor: no será buena idea hacer críticas a su pareja o habrá una respuesta incómoda.
Trabajo y negocios: se enfocará en las dificultades y sabrá qué hacer con los problemas que surjan.
Amor: mostrará cierta intolerancia ante la gente que sale a divertirse y hacer algo nuevo.
Trabajo y negocios: algunos colegas no actuarán de acuerdo a lo que necesita, pero se concentrará.
Amor: vivirá algo parecido a una luna de miel y el encuentro generará la reconciliación.
Trabajo y negocios: llega una oportunidad para no dejar pasar y las mejoras pronto aparecerán.
Amor: estará atento como para disipar la rutina con iniciativas audaces y románticas.
Trabajo y negocios: favorable para obtener contactos importantes pero los resultados se demorarán.
Amor: con su carácter evitará una pelea entre amigos pero su pareja le hará reclamos.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un colega criticará a su proyecto con poco fundamento y lo revertirá.
Amor: su timidez dejará de ser un problema cuando le presenten a alguien especial.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su economía gozará de ciertos beneficios; la buena fortuna le sonríe.
Amor: se reiterarán conflictos no resueltos que generan roces. Inevitable dialogar.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un proyecto concluye, pero gente influyente le asignará otras metas.
Amor: si decide abrir su corazón, alguien comprensivo captará su alma profunda.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: las tareas se cumplirán bien y gente importante lo notará.
Amor: su buen humor será crucial para terminar con un conflicto pero habrá críticas.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: estará listo para iniciar nuevos proyectos y alcanzar el éxito.
Amor: si mantiene las pequeñas atenciones, evitará discusiones y mejorará la relación.
Trabajo y negocios: surgirán dificultades que desafían su creatividad pero las resolverá.
Amor: llegará el momento para el ansiado romance o propiciar una reconciliación.
Trabajo y negocios: resolverá los problemas creados por otros y se lo reconocerán.
Amor: superará diferencias con ternura y se verá irresistible para el entorno; posible romance.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ORIGINAL Y CON CARÁCTER. TRATA DE PROTEGER A LAS PERSONAS VULNERABLES.
