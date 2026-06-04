Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
08:05

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superará los obstáculos que se interponen ante sus metas y las cosas mejoran. 

Amor: su encanto se percibirá irresistible para alguien muy especial del entorno.

08:04

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: generará un inteligente cambio de que resolverá problemas de vieja data. 

Amor: una persona le sorprenderá por su encanto y querrá tener la oportunidad de conocerla.

08:04

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se alejará el riesgo de pérdidas y las cosas comenzarán a equilibrarse. 

Amor: su temperamento divertido hará que su encanto se sienta irresistible en un encuentro.

08:03

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: de acuerdo con su entorno, comprobará que las metas son alcanzables. 

Amor: superará una situación difícil en la pareja y recuperará los momentos de calidez.

08:03

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se cumplirán las condiciones como para pedir mejoras en salarios o beneficios. 

Amor: un encuentro fortuito le dará la oportunidad de conocer a alguien de gran encanto.

08:02

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: en una reunión mostrará su buena idea y el entorno quedará maravillado.  

Amor: habrá críticas en la pareja porque parecerá que no expresa los sentimientos. 

08:02

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: en lo que hace a los asuntos legales, podría haber cambios favorables. 

Amor: tendrá el ánimo fuerte y seguro si se trata de terminar o iniciar una relación.

08:01

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto con poco avance se convertirá en un éxito sorprendente. 

Amor: dejará de lado actitudes obstinadas en la relación y ya no se lo cuestionarán.

08:01

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: si se ocupa de los pequeños detalles, logrará ventajas y beneficios.  

Amor: se sentirá con agradable disposición para tratar en la pareja los temas difíciles.

08:00

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: comprobará que una exigencia ya no trabará negocios o proyectos. 

Amor: una discusión podría opacar momentos de calidez pero la pareja lo superará.

08:00

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un exceso de atención a los detalles podría arriesgar un proyecto delicado. 

Amor: se avecina un romance inesperado con una persona conocida del pasado.

07:59

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: terminará con los asuntos pendientes y los proyectos fluirán con éxito. 

Amor: un temperamento cambiante no ayudará a dejar atrás los momentos de indecisión.

07:58

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTELECTUAL Y ESPECULATIVA PERO A LA VEZ DE GRAN CORAZÓN Y COMPROMISO.

07:58

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