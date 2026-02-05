Horóscopo del jueves 5 de febrero: mira qué te depara tu futuro hoy

Escuchar
(2 min)
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del miércoles 4 de febrero del 2026.

Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del miércoles 4 de febrero del 2026.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
07:32

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: surgirán trabas inesperadas, pero se manejará con cautela y podrá resolverlas. 

Amor: le invitarán a la cita más ansiada la que derivará en un romance inolvidable.

07:31

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su proyecto será bien evaluado y su potencial irá más allá de las circunstancias. 

Amor: en la pareja se planteará la necesidad de salir de la rutina y surgirán cambios. 

07:30

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: alguna discusión le pondrá en alerta sobre la calidad de un nuevo proyecto. 

Amor: recibirá una muestra de afecto que le llena de entusiasmo para relacionarse.

07:30

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento favorable para destacarse en su emprendimiento y fluirá bien. 

Amor: una actitud proactiva en la pareja será buena idea. Se animará a hacer cambios.

07:29

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegarán novedades que facilitan los negocios pero será inteligente no precipitarse. 

Amor: en la pareja habrá sugerencias que podrían afectar su apacible mundo.

07:28

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: comenzarán a surgir roces con aquellos que hacen las cosas a su manera. 

Amor: una relación que considera discutible se prolonga y eso solo creará problemas. 

07:27

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: gente influyente le insistirá para que participe en un proyecto audaz. 

Amor: los cambios que se darán en la pareja crearán conflicto. Conviene volver a dialogar.

07:26

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un asunto pendiente revelará un problema que otros eludieron. 

Amor: atraerá a varias personas de su entorno porque su encanto estará irresistible.

07:25

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá un negocio que promete esfuerzo y ganancias discretas. 

Amor: las pequeñas atenciones en la pareja permitirán reforzar una dulce intimidad.

07:24

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se conectará con las personas indicadas que facilitarán su carrera. 

Amor: si hace juicios rápidos en la pareja, el buen humor quedará afectado, atención.

07:23

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una atinada sugerencia le conducirá al éxito en un proyecto complicado. 

Amor: se avecina intenso romance con la persona menos pensada; agradable sorpresa.

07:22

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: comenzará a incomodarle el cariz de cierto negocio pero podrá adaptarse. 

Amor: verá la relación como un refugio pero un episodio le obligará a mostrarse.

07:21

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE QUE TRATA A LOS DEMÁS CON DISTANCIA. UTILIZA SU FUERZA CON PRUDENCIA.

07:12

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 5 de febrero?

• Revisa aquí el horóscopo del miércoles 4 de febrero

Horóscopo del jueves 5 de febrero: mira qué te depara tu futuro hoy
Vida social

Horóscopo del jueves 5 de febrero: mira qué te depara tu futuro hoy

Consulta tu horóscopo de hoy, jueves 5 de febrero: predicciones para tu signo
Vida social

Consulta tu horóscopo de hoy, jueves 5 de febrero: predicciones para tu signo

Horóscopo de hoy, 4 de febrero: Estas son las predicciones más precisas para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, 4 de febrero: Estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo del miércoles 4 de febrero: mira qué te depara tu futuro hoy
Vida social

Horóscopo del miércoles 4 de febrero: mira qué te depara tu futuro hoy