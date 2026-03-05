Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
09:11

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para la firma de papeles y resolver los trámites engorrosos. 

Amor: terminará la indiferencia y los sentimientos profundos abrirán el corazón.

09:10

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su trabajo se destacará del resto y las cosas mejorarán; excelentes resultados.

Amor: será tiempo de aceptar errores, la relación crecerá y surgirá un nuevo comienzo. 

09:10

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto se encauzará y vencerá las trabas impuestas; llega beneficio.

Amor: tomará las iniciativas que se han postergado y su encanto estará irresistible.

09:10

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: las metas altas serán un desafío para su entorno pero la cooperación crecerá. 

Amor: no será buena idea idealizar una relación nueva o podría surgir desencanto.

09:10

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un giro de buena fortuna ayudará a resolver asuntos pendientes y lograr el éxito. 

Amor: en encuentro fortuito haciendo compras, conocerá a alguien agradable.

09:09

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: sus habilidades serán cruciales para convencer a gente influyente. 

Amor: un encuentro romántico indicará que las cosas marchan bien en la pareja. 

09:09

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para delegar tareas y dedicarse a los negocios nuevos. 

Amor: pondrá en su lugar a familiares entrometidos y hará fluir una renovada seducción.

09:09

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un balance mostrará resultados que no son los esperados. 

Amor: la presencia de una expareja no será bienvenida; hay heridas del pasado que aún no sanan.

09:08

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: confiará en su intuición y aumentarán los beneficios y éxitos. 

Amor: tomará una decisión aunque su pareja está susceptible, pero no le provocará daño.

09:08

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: gente influyente elogiará su trabajo y abrirá el camino al éxito. 

Amor: estará sensible a un cambio inesperado y preferirá no escuchar nuevas propuestas.

09:08

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: al momento de evaluar, observará que hay resultados cuestionables. 

Amor: se aflojarán tensiones y, si fuera el caso, se dará una cálida reconciliación.

09:07

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá dificultades pero de un modo que generará quejas y rechazos.

Amor: momento especial para la pareja en relación a la familia, con novedades felices.

09:07

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MAGNÉTICA Y SEDUCTORA PERO CUANDO SE ENAMORA, ES FIEL Y LEAL AMANTE. 

09:07

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 5 de marzo?

• Revisa aquí el horóscopo del miércoles 4 de marzo