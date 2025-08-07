Trabajo y negocios: una reunión comercial o técnica no avanzará, pero resolverá las diferencias.
Amor: surgirán malentendidos que generan confusión y habrá algo que aprender.
Trabajo y negocios: momento para delegar tareas y hallar el mejor modo de generar beneficios.
Amor: con encanto, atraerá a nuevas amistades y pronto llegarán momentos románticos.
Trabajo y negocios: emprenderá nuevas actividades que depararán satisfacciones y seguro éxito.
Amor: metas en común permitirán que las afinidades crezcan y habrá nuevo comienzo.
Trabajo y negocios: si da lugar a propuestas poco fiables, los negocios o proyectos se estancarán.
Amor: la armonía y la estabilidad parecerán estar en crisis pero será una falsa alarma.
Trabajo y negocios: asuntos financieros complican los proyectos y los paraliza, pero recibirá ayuda.
Amor: una vida social tranquila le permitirá conocer a la persona que tanto le desvela.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: con lúcida inteligencia saldrá con éxito de una situación complicada.
Amor: un diálogo a tiempo pondrá todo en su lugar pero una confesión será inquietante.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: señales de cierta prosperidad permitirán hacer planes favorables.
Amor: la armonía enriquecerá la relación y dará brillo a los momentos íntimos.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: momento propicio para renovar y mejorar las expectativas.
Amor: superará los obstáculos que podrían impedir el encuentro con alguien que desea.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: resolverá los problemas del entorno y será destacado.
Amor: una cita romántica revelará bellos rasgos que no ha visto de esa persona que le atrae.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: con creatividad iniciará cambios postergados y todo mejorará.
Amor: momento para dejar fluir la ternura con quien iniciará una relación inolvidable.
Trabajo y negocios: enfrentará dificultades y comenzará el camino que conduce al éxito.
Amor: hará bien en recordar aquellos momentos de plena afinidad porque le fortalecerán.
Trabajo y negocios: su esfuerzo no será en vano, será bien visto por personas influyentes.
Amor: una experiencia inolvidable le permitirá acercarse a una persona que le atrae.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: APASIONADA. LE GUSTA DECIR LO QUE SIENTE AUNQUE HAYA CONSECUENCIAS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 7 de agosto?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 7 de agosto?
• Revisa aquí el horóscopo del miércoles 6 de agosto