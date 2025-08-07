Redacción EC
ARIES (marzo 21º-abril 20)

Trabajo y negocios: una reunión comercial o técnica no avanzará, pero resolverá las diferencias. 

Amor: surgirán malentendidos que generan confusión y habrá algo que aprender.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para delegar tareas y hallar el mejor modo de generar beneficios. 

Amor: con encanto, atraerá a nuevas amistades y pronto llegarán momentos románticos. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: emprenderá nuevas actividades que depararán satisfacciones y seguro éxito. 

Amor: metas en común permitirán que las afinidades crezcan y habrá nuevo comienzo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: si da lugar a propuestas poco fiables, los negocios o proyectos se estancarán. 

Amor: la armonía y la estabilidad parecerán estar en crisis pero será una falsa alarma.  

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: asuntos financieros complican los proyectos y los paraliza, pero recibirá ayuda. 

Amor: una vida social tranquila le permitirá conocer a la persona que tanto le desvela.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con lúcida inteligencia saldrá con éxito de una situación complicada. 

Amor: un diálogo a tiempo pondrá todo en su lugar pero una confesión será inquietante.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: señales de cierta prosperidad permitirán hacer planes favorables. 

Amor: la armonía enriquecerá la relación y dará brillo a los momentos íntimos.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para renovar y mejorar las expectativas. 

Amor: superará los obstáculos que podrían impedir el encuentro con alguien que desea.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá los problemas del entorno y será destacado. 

Amor: una cita romántica revelará bellos rasgos que no ha visto de esa persona que le atrae.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con creatividad iniciará cambios postergados y todo mejorará. 

Amor: momento para dejar fluir la ternura con quien iniciará una relación inolvidable. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: enfrentará dificultades y comenzará el camino que conduce al éxito. 

Amor: hará bien en recordar aquellos momentos de plena afinidad porque le fortalecerán.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su esfuerzo no será en vano, será bien visto por personas influyentes. 

Amor: una experiencia inolvidable le permitirá acercarse a una persona que le atrae.      

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: APASIONADA. LE GUSTA DECIR LO QUE SIENTE AUNQUE HAYA CONSECUENCIAS.

