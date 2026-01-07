Horóscopo del jueves 8 de enero: mira las predicciones según tu signo zodiacal

Escuchar
(2 min)
Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del miércoles 7 de enero del 2026.

Horóscopo de hoy: revisa las predicciones para tu destino del miércoles 7 de enero del 2026.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
22:41

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un colega traerá la solución ingeniosa a un problema y todo mejorará.

Amor: la mala comunicación afectará a la pareja de un modo que no soporta y lo resuelve.

22:41

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alguien ayudará a mostrar un buen proyecto frente a personas influyentes.

Amor: momento propicio para tratar esos asuntos que causan malentendidos en la pareja.

22:40

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su genialidad impactará en el entorno y facilitará la mayor cooperación.

Amor: la pareja tomará iniciativas audaces y concurrirá a lugares nunca antes visitados.

22:40

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: logrará negocios que prometen un buen desempeño e interesante beneficio.

Amor: surgirán momentos de tirantez en la pareja pero la reconciliación no se hará esperar.

22:40

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: aumentarán los pronósticos de éxito y será por el proyecto menos imaginado.

Amor: una relación nueva y estable podría concretarse para disfrutar del fin de la soledad.

22:39

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: superará difíciles trabas que complican negocios o proyectos audaces.

Amor: expresará mayor calidez ocupándose de los pequeños detalles que ama su pareja.

22:39

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios técnicos positivos y con beneficios increíbles.

Amor: en su mundo sentimental, todo podría mejorar si deja de lado el temor al rechazo.

22:39

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: la persona menos imaginada vendrá en su ayuda y no otros.

Amor: iniciará una relación que dará de qué hablar y criticar a los entrometidos de siempre.

22:39

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se avecina la toma de duras decisiones pero escuchará sugerencias.

Amor: participar en un evento le permitirá conocer a una persona muy especial.

22:38

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su tarea será bien evaluada y además logrará buenos resultados.

Amor: dará vueltas antes de mostrar sus reales sentimientos a cierta persona.

22:37

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una llamada a tiempo le anticipará de pérdidas o sorpresivas deslealtades.

Amor: una inesperada muestra de afecto le animará a mostrar su capacidad de amar.

22:37

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su habilidad será desafiada con los problemas pero será quien los resuelva.

Amor: su alma sensible no podrá evitar acercarse a alguien distante que le agrada.

22:37

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ACUSADA CON FRECUENCIA DE NO COMPRENDER LOS SENTIMIENTOS AJENOS.

22:35

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 8 de enero?

• Revisa aquí el horóscopo del miércoles 7 de enero 

Horóscopo del jueves 8 de enero: mira las predicciones según tu signo zodiacal
Vida social

Horóscopo del jueves 8 de enero: mira las predicciones según tu signo zodiacal

Horóscopo del miércoles 7 de enero: revisa las predicciones en el amor y negocios
Vida social

Horóscopo del miércoles 7 de enero: revisa las predicciones en el amor y negocios

Horóscopo de hoy, miércoles 7 de enero 2026: Lee aquí las predicciones para tu signo
Vida social

Horóscopo de hoy, miércoles 7 de enero 2026: Lee aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de HOY, martes 6 de enero del 2026: revisa las predicciones y lo que te deparan las estrellas en el trabajo, amor y negocio
Vida social

Horóscopo de HOY, martes 6 de enero del 2026: revisa las predicciones y lo que te deparan las estrellas en el trabajo, amor y negocio