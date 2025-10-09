Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: impulsará cambios sustanciales en un proyecto estancado y comienza a avanzar.  

Amor: se encontrará con la persona con la que más disfruta de gestos antes que palabras.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: si los demás creen que no necesita nada, no será verdad; agradecerá la cooperación.  

Amor: dejará fluir su encanto seductor y recupera aquella relación desgastada.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: nuevas tecnologías no serán un problema. El entorno estará bien capacitado.  

Amor: su encanto atraerá a más de una persona pero espera a una de ellas en especial.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: los proyectos se aceleran y surgen errores pero alcanzará las metas.  

Amor: percibirá los gestos que indican entusiasmo y si abre el corazón, el romance iniciará. 

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: ideará la forma de evitar las peleas entre colegas, aunque arriesgue su esfuerzo.  

Amor: estará irresistible en un encuentro y el grato momento pasará a ser romance.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los logros con su proyecto serán apreciados y gente influyente llamará.  

Amor: sentirá seguridad en sus sentimientos y disipará todas las dudas en la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: aunque surjan fallas, tendrá una sucesión de aciertos inesperados.  

Amor: su tendencia a polemizar podría alterar un encuentro que va a ser romántico.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: dejará de lado la obstinación y las cosas comienzan a mejorar. 

Amor: aún con diferencias, las afinidades con alguien se convertirán en romance.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento para no imponer ni ignorar ideas; habrá una buena.  

Amor: renacerán encuentros que hacen surgir un fuerte encanto en la intimidad.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: surgirán obstáculos en el camino que conduce a concretar las metas.  

Amor: la comunicación mejorará, el encanto hará lo suyo y se generará la atracción.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: habrá fuertes señales sobre planes que no se cumplirán. Cambios drásticos. 

Amor: una amistad superará la rutina laboral y se convertirá en dulce romance.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: le verán alcanzar lo que nadie ha logrado. Sus ideas ya no serán cuestionadas. 

Amor: evitará discusiones estériles porque la verdad reflejará una hermosa esperanza.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMPULSIVA EN TEMAS DE PAREJA. TOMA LA INICIATIVA AUNQUE NO TENGA LA SOLUCIÓN.

