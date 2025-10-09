Trabajo y negocios: impulsará cambios sustanciales en un proyecto estancado y comienza a avanzar.
Amor: se encontrará con la persona con la que más disfruta de gestos antes que palabras.
Trabajo y negocios: si los demás creen que no necesita nada, no será verdad; agradecerá la cooperación.
Amor: dejará fluir su encanto seductor y recupera aquella relación desgastada.
Trabajo y negocios: nuevas tecnologías no serán un problema. El entorno estará bien capacitado.
Amor: su encanto atraerá a más de una persona pero espera a una de ellas en especial.
Trabajo y negocios: los proyectos se aceleran y surgen errores pero alcanzará las metas.
Amor: percibirá los gestos que indican entusiasmo y si abre el corazón, el romance iniciará.
Trabajo y negocios: ideará la forma de evitar las peleas entre colegas, aunque arriesgue su esfuerzo.
Amor: estará irresistible en un encuentro y el grato momento pasará a ser romance.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los logros con su proyecto serán apreciados y gente influyente llamará.
Amor: sentirá seguridad en sus sentimientos y disipará todas las dudas en la pareja.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: aunque surjan fallas, tendrá una sucesión de aciertos inesperados.
Amor: su tendencia a polemizar podría alterar un encuentro que va a ser romántico.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: dejará de lado la obstinación y las cosas comienzan a mejorar.
Amor: aún con diferencias, las afinidades con alguien se convertirán en romance.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento para no imponer ni ignorar ideas; habrá una buena.
Amor: renacerán encuentros que hacen surgir un fuerte encanto en la intimidad.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: surgirán obstáculos en el camino que conduce a concretar las metas.
Amor: la comunicación mejorará, el encanto hará lo suyo y se generará la atracción.
Trabajo y negocios: habrá fuertes señales sobre planes que no se cumplirán. Cambios drásticos.
Amor: una amistad superará la rutina laboral y se convertirá en dulce romance.
Trabajo y negocios: le verán alcanzar lo que nadie ha logrado. Sus ideas ya no serán cuestionadas.
Amor: evitará discusiones estériles porque la verdad reflejará una hermosa esperanza.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMPULSIVA EN TEMAS DE PAREJA. TOMA LA INICIATIVA AUNQUE NO TENGA LA SOLUCIÓN.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, jueves 9 de octubre?
