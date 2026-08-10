ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: recibirá la cooperación inesperada de colegas que tienen dudas sobre su proyecto.
Amor: la pareja tendrá discusiones en la intimidad pero ningún tercero podrá interferir.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas y recibirá críticas que a nadie interesarán; el éxito llega.
Amor: gestos o palabras con cierta dureza dañarán la armonía pero se recupera con afecto.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: se vislumbrarán las primeras señales de los cambios aplicados en el pasado.
Amor: descubrirá con entusiasmo que posee interesantes afinidades con una bella persona.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: reformulará un plan para que una meta que parece inalcanzable ya no lo sea.
Amor: una situación específica le llevará a ocuparse más de la necesidad afectiva del otro.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: su habilidad será requerida por el entorno y facilitará el avance de los proyectos.
Amor: optará por el camino de la cautela para acercarse a alguien de fuerte encanto.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: habrá circunstancias favorables para ejecutar planes más audaces.
Amor: las pequeñas atenciones harán crecer el encanto mutuo y la armonía en la pareja.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: llegará una oportunidad que será un error ignorarla o dejarla pasar.
Amor: no estará bien dejar de discutir para evitar conflictos; todo merece hablarse.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: dará las indicaciones precisas para retornar al camino del éxito.
Amor: se renovarán las dulces vivencias en la intimidad y conduce a un nuevo comienzo.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su capacidad para organizar un trabajo será el modelo a seguir.
Amor: las discusiones reiteradas comenzarán a crear una sensación de desencanto.
CAPRICORNIO (diciembre22-enero 20)
Trabajo y negocios: un resultado negativo no le detendrá sino que lo revertirá.
Amor: surgirá un encuentro fortuito con alguien que le despertará el interés romántico.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: se ocupará por la excelencia de los productos o servicios y le irá bien.
Amor: su fuerte encanto impactará en el entorno y si está en pareja podría haber confusiones.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: tomará actividades nuevas que acabarán con la rutina y resolverán errores.
Amor: un pedido parecerá una exigencia pero viéndolo bien será una muestra de afecto.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: EMOTIVA Y DE GRAN IMAGINACIÓN. AMA LA ARMONÍA Y LA CLARIDAD EN LAS COSAS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 10 de agosto?
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