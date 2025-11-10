Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: habrá novedades que favorecerán el inicio exitoso de su negocio o proyecto.  

Amor: momento para dejar atrás las discusiones y centrarse en lo que ayuda a la relación.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: los ingresos podrían complicarse, habrá cobranzas demoradas y muchos gastos.  

Amor: resolverá conflictos y sacará adelante a la pareja. Armonía y nuevas expectativas.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: iniciará actividad que exige de su capacidad para negociar. Éxito asegurado.  

Amor: un encuentro ayudará a ver la transparencia de cierta persona; se sorprenderá.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirán roces con los colegas más inesperados y un cambio se avecina.  

Amor: momento para expresar esos sentimientos que generan la calidez en la pareja.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: señales de prosperidad. Sus proyectos serán aprobados y cobrará una deuda. 

Amor: actitudes e ideas rígidas causarán discordia en la pareja, pero habrá paz.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento favorable para los cambios que generan crecimiento material.  

Amor: estará locuaz como nunca y derribará una valla que antepone cierta persona.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una medida ineficaz del entorno provocará un problema para resolver.  

Amor: su cálido encanto dotará de fuerte confianza a una relación que necesita crecer.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: mostrará obstinación respecto de un proyecto cuestionado; tendrá razón.  

Amor: un amigo le presentará a quien será su alma gemela; encuentro maravilloso.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: trámites y permisos serán obtenidos para iniciar negocios.  

Amor: una confusión será motivo de conflicto en la pareja pero quedará aclarada.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: acuerdos poco convenientes derivarán en cierto estancamiento.  

Amor: por el entusiasmo hará público ese romance que ya no quiere ocultar más.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: superará una crisis financiera y dará paso a una fuerte expansión.  

Amor: los encuentros casuales quedan atrás y su encanto provocará el romance.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alcanzará las metas con habilidad y algo de suerte. Sus cuentas mejoran.  

Amor: planeará un viaje que llenará de calidez a una relación que sufre desgaste.      

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: NECESITADA MÁS QUE OTRA DE UNA PAREJA EN ARMONÍA EN LO FÍSICO Y ESPIRITUAL

