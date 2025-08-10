Redacción EC
ARIES (marzo 21º-abril 20)

Trabajo y negocios: llegará información sobre un nuevo empleo o el inicio de otro proyecto. 

Amor: se alejará la posibilidad de una crisis en la relación para comenzar una etapa feliz. 

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: resolverá complicaciones por el compromiso y la cooperación del entorno.  

Amor: su fuerte encanto no le será indiferente a cierta persona; posible romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una entrevista bien llevada será crucial para el éxito de futuros proyectos. 

Amor: un mensaje le llenará de entusiasmo y una cálida cita se hará posible. 

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para renovar mobiliario y hacer refacciones muy necesarias. 

Amor: gestos amables reforzarán la estabilidad emocional y harán bien a la pareja.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su fuerte creatividad junto a su trayectoria facilitarán los nuevos proyectos.  

Amor: momento para examinar los sentimientos antes de hablar con cierta persona.  

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: retomará un proyecto abandonado que pronto generará beneficios.  

Amor: habrá reciprocidad de sentimientos y atracción mutua; la armonía crecerá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la rutina podría ser agobiante, pero con ideas nuevas, verá mejoras. 

Amor: será prudente con un asunto que su pareja elude pero lo comprenderá. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: cambios o nuevos proyectos se concretan, pero llegará cooperación.  

Amor: un encuentro fortuito o miradas sostenidas serán el preludio para una cita.  

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: alguien idóneo le confiará una clave para resolver cierto asunto. 

Amor: un momento de aislamiento terminará y ayudará a retomar la vida social activa. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: surgirán críticas al evaluar un proyecto que aún no puede arrancar. 

Amor: aunque digan que el momento no es el apropiado, aún querrá una cita.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto actualizado mejorará el rendimiento; los beneficios llegarán.  

Amor: la persona con la que quiere compartir cálidas vivencias está muy cerca.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se manejará con soltura en ambientes con gente hostil y creará entendimiento.  

Amor: su entorno cercano y la vida social se renovarán y crearán oportunidades.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESPETUOSA DE LO QUE LE OFRECE LA VIDA Y DE FUERTE PERSONALIDAD.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 11 de agosto?

