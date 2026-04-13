Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: parecerá que el entorno está en su contra, pero pronto comprenderán.
Amor: un encuentro romántico será todo lo que necesita para iniciar una relación.
Trabajo y negocios: infundirá optimismo a sus colegas y con la cooperación alcanzará el éxito.
Amor: una actitud de su pareja le dará inspiración para recuperar la armonía perdida.
Trabajo y negocios: un proyecto trabado creará tensiones en el entorno, pero hará cambios.
Amor: su pareja tomará una decisión inconsulta que resultará chocante y querrá dialogar.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DELICADA Y SERVICIAL. CONFÍA EN EL CÍRCULO DE FAMILIARES Y AMIGOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 13 de abril?
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