Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
08:48

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: parecerá que el entorno está en su contra, pero pronto comprenderán. 

Amor: un encuentro romántico será todo lo que necesita para iniciar una relación.

08:47

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: infundirá optimismo a sus colegas y con la cooperación alcanzará el éxito. 

Amor: una actitud de su pareja le dará inspiración para recuperar la armonía perdida.

08:47

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto trabado creará tensiones en el entorno, pero hará cambios. 

Amor: su pareja tomará una decisión inconsulta que resultará chocante y querrá dialogar.

08:46

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DELICADA Y SERVICIAL. CONFÍA EN EL CÍRCULO DE FAMILIARES Y AMIGOS. 

08:46

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 13 de abril?

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