23:57
Trabajo y negocios: arrojará beneficios un negocio por el que nadie daba nada. Todo lo material se ordena.
Amor: su corazón estará más que sensible y hará bien en evitar roces y discusiones.
23:57
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENEROSA Y AGRADABLE PERO IGNORA A AQUÉL QUE HA QUERIDO DAÑARLE.
23:57
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 15 de diciembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 15 de diciembre?
• Revisa aquí el horóscopo del domingo 14 de diciembre