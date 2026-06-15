Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
08:09

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas fluirán mejor de lo planeado. Evitará riesgos y superará los obstáculos. 

Amor: la armonía comenzará a flaquear por la rutina y surgirán roces; atención.

08:09

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un dato equivocado alterará un proyecto pero no impedirá su camino al éxito. 

Amor: las reglas en la pareja no servirán, los gestos espontáneos guiarán al corazón.

08:09

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá creativamente asuntos que traban el avance de proyectos o negocios. 

Amor: tendrá gran imaginación para renovar los encuentros y crear dulces vivencias.

08:09

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el momento dicta no precipitarse, surgirán proyectos difíciles de comprender. 

Amor: su mundo sensible será golpeado cuando alguien que ama diga palabras duras.

08:08

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y noticias: negocios con poco rendimiento comenzarán a tener una buena oportunidad. 

Amor: querrá postergar una decisión difícil pero las circunstancias estarán dadas.

08:08

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y noticias: la rutina parecerá que se transforma en algo que será para entusiasmarse. 

Amor: sentirá que detesta que le critiquen cada actitud espontánea en la pareja.

08:08

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un camino alternativo será la mejor opción para avanzar con un negocio. 

Amor: una actitud distante en la pareja será corregida expresando los sentimientos.

08:08

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un cambio de planes no es lo recomendable, con intuición resolverá. 

Amor: surgirá una discusión marcada por lo emocional pero se animará a escuchar.

08:08

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento para encarar actividad nueva o resolver lo pendiente. 

Amor: la rutina en la pareja se disipará con sentimientos que encenderán la calidez.

08:08

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un proyecto tardará en concretarse y ser exitoso pero dará que hablar. 

Amor: los comentarios acerca del trabajo en la pareja podrían crear discusiones.

08:08

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una decisión para avanzar sobre los obstáculos llega en el momento justo. 

Amor: los momentos íntimos serán privilegiados antes que reuniones con mucha gente.

08:07

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas nuevas que provocarán desconcierto en el entorno cercano. 

Amor: las palabras no expresarán los sentimientos surgidos en un deseado encuentro.

08:06

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMANTE DEL ARTE Y DE LA EXPRESIÓN PORQUE HACEN VIBRAR A SU ALMA SENSIBLE.

08:06

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 15 de junio?

• Revisa aquí el horóscopo del domingo 14 de junio