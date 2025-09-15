Trabajo y negocios: aunque sea renuente a delegar tareas, verá que las cosas comienzan a mejorar.
Amor: el momento amerita no estar centrado en sí mismo, sino abrirse a la pareja.
Trabajo y negocios: comunicará mejor sus ideas y la gente influyente considerará mejor sus proyectos.
Amor: se facilitarán las cosas en la pareja pero hará bien en no criticar sino escuchar.
Trabajo y negocios: rondará en el entorno gente con segundas intenciones, pero actuará con firmeza.
Amor: si se maneja con un exceso de optimismo, no verá un asunto que aflige a su pareja.
Trabajo y negocios: lo que implique renovaciones de contratos o acuerdos, resultarán propicias.
Amor: tendrá momentos de agradables vivencias y encanto en crecimiento; reunión inolvidable.
Trabajo y negocios: incursionará en un proyecto audaz con gran éxito, lo que dará que hablar al entorno.
Amor: temas de dinero o trabajo provocarán roces en la pareja, pero no habrá conflicto.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: intuirá antes que nadie el cambio que debe producirse; habrá resistencias.
Amor: surgirán molestias en la pareja y serán la excusa para actuar con indiferencia.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: algún asunto legal y la firma de papeles, favorecerán sus proyectos.
Amor: tendrá cálidos encuentros con una bella persona y todo le conducirá a un romance.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: momento para iniciar un control de gastos o aumentar su ahorro.
Amor: se presentará la oportunidad para conocer a alguien fascinante y no la dejará pasar.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: participará de capacitación o cursos especiales. Serán formativos.
Amor: una nueva relación le llenará de expectativas, pero hará bien en tener cautela.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un proyecto será mejorado con ideas que recibieron duras críticas.
Amor: tendrá gestos de protección con alguien de gran timidez; se lo retribuirá.
Trabajo y negocios: un colega mostrará gran talento y se convertirá en un valioso aliado.
Amor: con firme carácter, alejará a la gente que opina sin saber y sin que nadie se lo pida.
Trabajo y negocios: alcanzará sus metas sin problemas, pero se avecina un gran desafío.
Amor: momento para no dejar pasar señales de disconformidad en la pareja o lo lamentará.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ADAPTABLE Y DE BUEN JUICIO. AMA EXPLORAR LUGARES NUEVOS Y DIVERTIDOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 15 de setiembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 15 de setiembre?
• Revisa aquí el horóscopo del domingo 14 de setiembre