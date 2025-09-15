Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aunque sea renuente a delegar tareas, verá que las cosas comienzan a mejorar. 

Amor: el momento amerita no estar centrado en sí mismo, sino abrirse a la pareja. 

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: comunicará mejor sus ideas y la gente influyente considerará mejor sus proyectos. 

Amor: se facilitarán las cosas en la pareja pero hará bien en no criticar sino escuchar. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: rondará en el entorno gente con segundas intenciones, pero actuará con firmeza. 

Amor: si se maneja con un exceso de optimismo, no verá un asunto que aflige a su pareja. 

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: lo que implique renovaciones de contratos o acuerdos, resultarán propicias. 

Amor: tendrá momentos de agradables vivencias y encanto en crecimiento; reunión inolvidable.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: incursionará en un proyecto audaz con gran éxito, lo que dará que hablar al entorno. 

Amor: temas de dinero o trabajo provocarán roces en la pareja, pero no habrá conflicto. 

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: intuirá antes que nadie el cambio que debe producirse; habrá resistencias. 

Amor: surgirán molestias en la pareja y serán la excusa para actuar con indiferencia.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: algún asunto legal y la firma de papeles, favorecerán sus proyectos.  

Amor: tendrá cálidos encuentros con una bella persona y todo le conducirá a un romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para iniciar un control de gastos o aumentar su ahorro.  

Amor: se presentará la oportunidad para conocer a alguien fascinante y no la dejará pasar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: participará de capacitación o cursos especiales. Serán formativos.  

Amor: una nueva relación le llenará de expectativas, pero hará bien en tener cautela. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: un proyecto será mejorado con ideas que recibieron duras críticas.  

Amor: tendrá gestos de protección con alguien de gran timidez; se lo retribuirá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un colega mostrará gran talento y se convertirá en un valioso aliado.  

Amor: con firme carácter, alejará a la gente que opina sin saber y sin que nadie se lo pida.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alcanzará sus metas sin problemas, pero se avecina un gran desafío.  

Amor: momento para no dejar pasar señales de disconformidad en la pareja o lo lamentará.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ADAPTABLE Y DE BUEN JUICIO. AMA EXPLORAR LUGARES NUEVOS Y DIVERTIDOS.

