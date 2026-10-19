Por Redacción EC
07:57
  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: efectuará cambios sin consultar al entorno, pero nadie se molesta y comprenden. 
  • Amor: un encuentro le llenará de expectativas y estas serán amorosamente cumplidas.
07:57
  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: tomará iniciativas que superará trabas impuestas a los negocios y el éxito llega. 
  • Amor: alguna actitud se tomará como indiferencia y hará surgir roces en la relación.
07:56
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: elaborará un proyecto que convencerá al entorno de apoyarlo y cooperar. 
  • Amor: se sorprenderá al saber que la persona que más desea conocer quiere conocerle.
07:56
  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: los datos confirmarán que su tarea en el proyecto será la que se destaca. 
  • Amor: momentos tensos en la relación le pondrán en alerta pero finalmente se resolverán.
07:56
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: tendrá la certeza que le da la experiencia y los beneficios no se hacen esperar. 
  • Amor: con su encanto y dulces vivencias, habrá calidez en el encuentro romántico.
07:55
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: habrá viento favorable para un proyecto o negocio audaz; todo mejorará. 
  • Amor: un encuentro fortuito le generará grandes expectativas, pero tendrá cautela.
07:55
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: las dudas quedarán atrás y un acuerdo económico resultará positivo. 
  • Amor: un comentario malicioso creará tensiones en la relación, pero hará bien en ignorarlo.
07:54
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: con intuición y tenacidad consolidará una exitosa trayectoria. 
  • Amor: expresará los sentimientos más profundos y liberará la ternura que se guarda.
07:50
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: verá los errores de en proyecto hecho de prisa y recibirá elogios. 
  • Amor: un secreto revelado le tomará por sorpresa, pero permitirá mejorar la relación.
07:50
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: su experiencia será requerida en un negocio que no arranca. 
  • Amor: el buen humor estimulará los momentos placenteros en la pareja; nuevo comienzo.
07:49
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: una observación a tiempo le permitirá detectar fallas que traban las tareas. 
  • Amor: el diálogo serenará los ánimos y hará crecer la relación; planes con futuro.
07:48
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: su capacidad para obtener logros materiales será la que lo lleve al éxito. 
  • Amor: en reunión informal se le acercará la persona que admira por su sensibilidad.
07:47

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RETRAÍDA CUANDO ESTÁ EN UN GRUPO CON EL QUE NO COMPARTE IDEAS NI METAS.

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