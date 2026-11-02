07:19
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: mostrará habilidad para lograr negocios o proyectos complicados y lo destacan.
- Amor: su encanto impacta en el entorno y alguien le prodigará agradables atenciones.
07:18
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: dejará atrás compromisos y tareas rutinarias y se concentrará en lo que importa.
- Amor: su proverbial paciencia será admirada por alguien que comenzará a sentir algo más.
07:18
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: tendrá iniciativas inteligentes que potenciará el proyecto o negocio actual.
- Amor: su actitud amable conducirá a un encuentro romántico con la persona más inesperada.
07:18
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: su virtud creativa se destacará, vencerá trabas y resolverá viejos problemas.
- Amor: la sinceridad dejará atrás las discusiones y permitirá el resurgimiento de la calidez.
07:17
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: las circunstancias indicarán que un cambio de rumbo será necesario para crecer.
- Amor: una situación incómoda en la pareja no se detiene y exige poner límites; lo hará bien.
07:17
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: avanzará con negocios o proyectos nuevos y las expectativas, cumplidas.
- Amor: la gente maliciosa podría alterar la armonía de la pareja pero la pondrá a salvo.
07:16
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: momento para ajustar controles y subsanar errores que se reiteran.
- Amor: su atractivo encanto no será pasado por alto en un encuentro y alguien se acercará.
07:16
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: una propuesta bien fundamentada convencerá a indiferentes.
- Amor: actividades gratificantes realizadas en común darán mayor calidez a la pareja.
07:15
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: vencerá las dificultades que traban un proyecto y avanza.
- Amor: menos palabras y más gestos románticos en la pareja generarán una dulce armonía.
07:15
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: una oportuna reunión generará acciones que traerán el éxito.
- Amor: podría haber situaciones de desencuentros o altibajos, pero la pareja lo superará.
07:06
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: favorable dejar de lado la obstinación y ser flexible ante los problemas.
- Amor: el contacto físico estimulará las condiciones que hacen inolvidable cada momento.
07:06
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: su talento se destacará entre otros para cumplir con las metas y crecer.
- Amor: su encanto se percibirá irresistible y alguien querrá un encuentro romántico.
07:05
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MOTIVADA POR LAS SITUACIONES ROMÁNTICAS Y POR CADA MOMENTO ÍNTIMO.
07:05
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 1 de noviembre?
Seguir temas
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, domingo 1 de noviembre?
• Revisa el horóscopo del lunes 2 de noviembre