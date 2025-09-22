Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un paso en falso dará lugar a un éxito resonante. Los beneficios aumentarán.  

Amor: el buen humor facilitará la armonía en la relación y momentos de plena calidez.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: críticas y actitudes obstinadas atentarán contra el progreso de un negocio.  

Amor: el fin de las discusiones estimulará la reconciliación o un nuevo comienzo. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su fuerte creatividad estará aplicada a los asuntos que reportan beneficios.  

Amor: una amistad pronto derivará en romance y será una dulce experiencia.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: luchará contra la corriente. Sus ideas serán puestas en debate, pero convencerá.  

Amor: una decepción podría crear momentos de zozobra, pero le comprenderán.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgen propuestas que crean cierto entusiasmo pero hará bien en analizarlas a fondo. 

Amor: la confianza mutua será el elemento que cimenta la relación y disipa las dudas.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su habilidad para resolver cuestiones urgentes será muy bien evaluado.  

Amor: superará la discordia en la pareja con momentos de plena sinceridad en el diálogo. 

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se darán las circunstancias como para considerar los proyectos más audaces.  

Amor: empezará a sentir que una actitud amable y considerada espera por algo más. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para revertir ciertas decisiones que producen trabas.  

Amor: una relación dará señales de solidez cuando comiencen a compartir secretos. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las condiciones para reducir costos estarán dadas y las ventas crecerán. 

Amor: si decide plantear esos temas que incomodan a la pareja, será positivo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: oportunidad para revisar cuentas y comprobar que todo va mejor.  

Amor: pondrá límites a actitudes caprichosas y sin sentido y la relación crecerá. 

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se avecina una restricción en los proyectos, pero los resolverá con audacia.  

Amor: los encuentros efímeros no serán lo recomendable, pero sí una relación estable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: el clima de cooperación podría verse afectado por la acción de cierta gente.  

Amor: los momentos íntimos crecerán en calidez si actúa con la mayor comprensión.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ORGULLOSA CUANDO VALORAN SU GRAN INTELECTO. SU GENEROSIDAD NO TIENE LÍMITES.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 23 de setiembre?

