Trabajo y negocios: un paso en falso dará lugar a un éxito resonante. Los beneficios aumentarán.
Amor: el buen humor facilitará la armonía en la relación y momentos de plena calidez.
Trabajo y negocios: críticas y actitudes obstinadas atentarán contra el progreso de un negocio.
Amor: el fin de las discusiones estimulará la reconciliación o un nuevo comienzo.
Trabajo y negocios: su fuerte creatividad estará aplicada a los asuntos que reportan beneficios.
Amor: una amistad pronto derivará en romance y será una dulce experiencia.
Trabajo y negocios: luchará contra la corriente. Sus ideas serán puestas en debate, pero convencerá.
Amor: una decepción podría crear momentos de zozobra, pero le comprenderán.
Trabajo y negocios: surgen propuestas que crean cierto entusiasmo pero hará bien en analizarlas a fondo.
Amor: la confianza mutua será el elemento que cimenta la relación y disipa las dudas.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: su habilidad para resolver cuestiones urgentes será muy bien evaluado.
Amor: superará la discordia en la pareja con momentos de plena sinceridad en el diálogo.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: se darán las circunstancias como para considerar los proyectos más audaces.
Amor: empezará a sentir que una actitud amable y considerada espera por algo más.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: momento para revertir ciertas decisiones que producen trabas.
Amor: una relación dará señales de solidez cuando comiencen a compartir secretos.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: las condiciones para reducir costos estarán dadas y las ventas crecerán.
Amor: si decide plantear esos temas que incomodan a la pareja, será positivo.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: oportunidad para revisar cuentas y comprobar que todo va mejor.
Amor: pondrá límites a actitudes caprichosas y sin sentido y la relación crecerá.
Trabajo y negocios: se avecina una restricción en los proyectos, pero los resolverá con audacia.
Amor: los encuentros efímeros no serán lo recomendable, pero sí una relación estable.
Trabajo y negocios: el clima de cooperación podría verse afectado por la acción de cierta gente.
Amor: los momentos íntimos crecerán en calidez si actúa con la mayor comprensión.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ORGULLOSA CUANDO VALORAN SU GRAN INTELECTO. SU GENEROSIDAD NO TIENE LÍMITES.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 23 de setiembre?
