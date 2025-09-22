Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 22 de setiembre.
Trabajo y negocios: uno de sus proyectos mejorará y el intercambio comercial comenzará a ser fluido.
Amor: momentos felices y dulces vivencias permitirán dejar de lado cualquier rencor.
Trabajo y negocios: habrá dos proyectos en pugna y el mejor evaluado será el suyo; éxito resonante.
Amor: el romance volverá a encenderse si la pareja deja atrás peleas del pasado.
Trabajo y negocios: su proyecto será aceptado y resolverá problemas financieros. Negocio en alza.
Amor: su encanto brillará, será oportuno para iniciar un romance o hacer amistades.
Trabajo y negocios: surgirán problemas por atender asuntos que no le incumben y descuidar lo propio.
Amor: altibajos, pero si confía sus miedos en la pareja, todo comenzará a mejorar.
Trabajo y negocios: verá indicios de prosperidad. Su insistencia con los negocios será lo correcto.
Amor: si privilegia la calidez, los roces se disiparán y podrá disfrutar de la armonía.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: por no revisar detalles podría ignorar errores que generarán demoras.
Amor: si se comporta de modo exigente en la pareja, las diferencias se acentuarán.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: sus habilidades serán observadas por el entorno y surgirá propuesta.
Amor: descubrirá el fuerte encanto de alguien que resulta ser un seductor si se deja llevar.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: llegará gente que pone trabas a su proyecto, con la excusa de ayudar.
Amor: una ex pareja insistirá en crear enredos en su nueva relación; cerrará el pasado.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: momento propicio para pedir mayor ingreso o cobrar viejas deudas.
Amor: un evento feliz permitirá que la pareja vuelva a experimentar la calidez inicial.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: oportunidad para juntarse con gente que conforma un equipo.
Amor: notará que su pareja aumenta sus demandas y al enterarse del motivo, no le gustará.
Trabajo y negocios: su aspiración a manejarse con mayor independencia, se hará realidad.
Amor: un recién llegado le provoca una agradable sensación. Pronto tendrá una cita.
Trabajo y negocios: surgirán problemas con la persona más inesperada, pero lo superará.
Amor: la comunicación podría estar fallando; lo ideal será tomarse las cosas con calma.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENEROSA CUANDO EJERCE ALGÚN LIDERAZGO. ESCUCHA A TODOS Y A CADA UNO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 22 de setiembre?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 22 de setiembre?
• Revisa aquí el horóscopo del domingo 21 de setiembre