Horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero: mira qué dicen los astros de ti según tu signo zodiacal

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocios y amor, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos aquí el horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tareas inconclusas provocarán fallas difíciles de remontar, pero las resolverá.

Amor: las afinidades crearán dulces vivencias y el momento romántico no tardará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cambios drásticos generarán aceptación y le llenan de confianza.

Éxitos. Amor: sorpresivas muestras de afecto aliviarán su corazón y disiparán los malentendidos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: si participa en varios temas a la vez, los problemas no tardarán en aparecer.

Amor: asistir a un lindo espectáculo será la clave para recuperar la calidez en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: posibles cambios o mudanzas del negocio le causará inquietud pero será positivo.

Amor: las cosas parecerán estar en calma pero verá de no ignorar un indicio de problemas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: responderá con todo su carácter cuando alguien quiera apropiarse de su proyecto.

Amor: un encuentro resultará mejor de lo esperado. Se insinúa un cálido romance.

VIRGO (agosto 23-sept.22)

Trabajo y negocios: su idea será bien recibida por el entorno porque traerá buenos beneficios.

Amor: compartir tareas en común en la pareja, le permitirá abrir el corazón a la sinceridad.

LIBRA (setiembre 23-oct. 22)

Trabajo y negocios: una coincidencia atraerá la buena fortuna en los negocios. Éxito resonante.

Amor: momentos felices surgirán después de resolver una caprichosa polémica.

ESCORPIO (octubre 23-nov. 21)

Trabajo y negocios: su entorno no aplicará las directivas y hará salir su rasgo más intolerante.

Amor: momento para dejar atrás las actitudes de indiferencia y dialogar sinceramente.

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: compromisos cancelados y rumores de cambios generarán inquietud.

Amor: si se precipita al decidir sobre un tema delicado, la relación comenzará a tambalear.

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

Trabajo y negocios: los asuntos pendientes se acumularán pero un colega traerá soluciones.

Amor: momento favorable para animarse y declarar su atracción por cierta persona.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: le elogiarán por su tarea cumplida, pero sentirá que aún no dio lo mejor.

Amor: un agradable encuentro superará con calidez los malos momentos de la pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un rival dirá cosas que faltan a la verdad pero si afina la intuición, vencerá.

Amor: una cita predispone a momentos de gran seducción y un romance iniciará.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: VIGOROSA Y

APASIONADA. LE GUSTA PLANIFICAR PERO AMA LO ESPONTÁNEO.

