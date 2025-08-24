Redacción EC
23:51

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: éxitos con un proyecto, dará resultados excelentes y planeará nuevos desafíos. 

Amor: con la ternura que pondrá de manifiesto, reafirmará su mundo sentimental.

23:50

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes se resolverán y dará lugar a los proyectos más creativos. 

Amor: momento para dejar de lado ideas rígidas que no permiten evolucionar a la pareja. 

23:50

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: apartará de su entorno a la gente que no permite crecer y habrá éxitos. 

Amor: hará bien en no darle importancia a cosas que no la tienen para mejorar. 

23:49

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: superará los desafíos que surgen de un proyecto complicado y llegan beneficios.  

Amor: si la pareja cede en las expectativas desmesuradas, habrá fuertes cambios.

23:49

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos que bloquean el camino al éxito y logra mayor cooperación.  

Amor: llegará un presente de parte de un admirador secreto y eso conmoverá su mundo.

23:49

VIRGO (agosto 23-sept.22)

Trabajo y negocios: verá las perspectivas de crecimiento antes que otros y lo destacarán. 

Amor: tendrá un encuentro fortuito con alguien que le atrae y la confianza aumentará.

23:48

LIBRA (sept. 23-oct.22)

Trabajo y negocios: tendrá éxito en actividades complejas, lo que hará que obtenga un reconocimiento.  

Amor: un conflicto se resolverá y llegará la reconciliación, plena de momentos cálidos.

23:48

ESCORPIO (oct. 23-nov.21)

Trabajo y negocios: momento para insistir con uno de sus proyectos porque ahora tendrá demanda.  

Amor: estará demasiado exigente con alguien que necesita más de su comprensión.

23:48

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: el entorno laboral estará motivado para alcanzar las metas planeadas.  

Amor: alguien del pasado aparecerá con el deseo de reflotar una relación con heridas. 

23:47

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

Trabajo y negocios: traerá nuevas ideas para su proyecto y comprobará los excelentes resultados. 

Amor: personalidades diferentes enriquecerán la relación y será muy estimulante.

23:47

ACUARIO (enero 21-feb.19)

Trabajo y negocios: personas serias e idóneas le manifestarán apoyo necesario para el proyecto. 

Amor: mejor no aislarse si lo que desea es acabar con la soledad en una relación.

23:47

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: combatirá la rutina para concentrarse en sus cosas pero lo necesitarán.  

Amor: liberará su encanto con la certeza de construir una nueva relación afectiva. 

23:46

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: GENTIL Y CON GRAN CAPACIDAD DE ASOMBRO E INGENUIDAD. LA AMAN POR DIVERTIDA.

23:46

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 25 de agosto?

