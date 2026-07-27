ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: llega momento para acelerar esos cambios planeados y esperar los beneficios.
Amor: aunque parezca difícil no lo será, se pondrá de acuerdo en los temas delicados.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: surgirá una dificultad inesperada y los avances planeados sufrirán demoras.
Amor: un encuentro fortuito hará que conozca a alguien con quien tendrá una afinidad.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: alcanzará todas las metas y los resultados serán positivos. Éxito resonante.
Amor: su irresistible encanto atraerá a alguien que anhela conocer e irá a su encuentro.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: expresará sus rasgos positivos y verá de inmediato un excelente resultado.
Amor: una nube de inestabilidad se estacionará en la pareja pero la alejará dialogando.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento para mantener la concentración, evitar fallas y alcanzar metas.
Amor: hará bien en dejar atrás los reproches y la armonía creará una fuerte atracción.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: su capacidad para resolver problemas se destaca y genera beneficios.
Amor: lo positivo que sucede en un encuentro determina que no será algo ocasional.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su desempeño llamará la atención de superiores y ofrecerán mejoras.
Amor: su natural encanto se mostrará con todo su brillo y alguien no lo pasará por alto.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un plan podría fallar pero se dará cuenta a tiempo y lo subsana.
Amor: la comunicación de la pareja mejorará y permitirá que la calidez gane espacio.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: resolverá una restricción económica con iniciativas audaces.
Amor: gozará de una afinidad completa con cierta persona y surgirá el romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su visión para los proyectos nuevos mejorará y será un éxito.
Amor: hará bien en no destacar algún defecto ajeno porque eso puede volver en su contra.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien pero si evita apurarse, los negocios crecerán.
Amor: un desencuentro en la relación se arreglará y tendrá un momento inolvidable.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: trabajará a conciencia pero recibirá críticas de inexpertos; los ignorará.
Amor: surgirá un encendido romance con una persona que no pudo olvidar del pasado.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DINÁMICA, DE CUERPO Y MENTE. SE DESTACA CONDUCIENDO A SU ENTORNO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 27 de julio?
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