23:24
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- • Trabajo y negocios: se avecinan mejoras económicas por la cooperación recibida; éxito resonante.
- • Amor: momento agradable, ideal para disipar los aspectos negativos de la relación.
23:24
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- • Trabajo y negocios: se ubicará entre puntos de vista opuestos y el entorno verá que su idea es mejor.
- • Amor: su encanto será percibido como el factor de seducción que motiva el romance.
23:23
- GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
- • Trabajo y negocios: con el negocio o trabajo en crecimiento, no habrá problemas de dinero.
- • Amor: manejará su encanto con simpatía y todo le conducirá a iniciar un romance.
23:23
- CÁNCER (junio 22-julio 22)
- • Trabajo y negocios: asuntos pendientes comenzarán a crear dificultades en el trabajo; los resolverá.
- • Amor: momento para confiar y compartir sentimientos y todo comenzará a mejorar.
23:23
- LEO (julio 23-agosto 22)
- • Trabajo y negocios: el plan de negocios será el acertado y pronto verá surgir interesantes beneficios.
- • Amor: recuperará la calidez, los roces desaparecerán y surgirán momentos agradables.
23:22
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- • Trabajo y negocios: será destacada su habilidad para subsanar errores producidos por otros.
- • Amor: alguna exigencia dicha al pasar será considerada como motivo de discusión.
23:21
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- • Trabajo y negocios: su trabajo bien hecho será observado por gente que le hará una propuesta.
- • Amor: descubrirá la interesante afinidad con alguien que ha percibido su encanto.
23:21
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- • Trabajo y negocios: llegará gente poco idónea que trabará el avance de su proyecto.
- • Amor: el encuentro con una ex pareja no será buena idea, salvo que haya algo por cerrar.
23:20
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- • Trabajo y negocios: momento favorable para negociar salarios o beneficios.
- • Amor: la intimidad de la pareja será embellecida por la calidez del encanto mutuo.
23:20
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- • Trabajo y negocios: vencerá dificultades y conseguirá aumentar la cooperación.
- • Amor: la relación podría opacarse por demandas excesivas o actitudes teñidas de indiferencia.
23:20
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- • Trabajo y negocios: su capacidad para crear nuevos proyectos será desafiada pero ganará.
- • Amor: alguien de otro entorno le causará un irresistible agrado; posible romance.
23:19
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- • Trabajo y negocios: el equipo comenzará a flaquear en ideas, pero les marcará un camino.
- • Amor: la comunicación mejorará y se verá en la calidad del diálogo y los agradables momentos.
23:19
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