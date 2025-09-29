Redacción EC
08:35

ARIES (marzo 21-abril 20) 

Trabajo y negocios: su avance será notorio e iniciará cambios que generarán la adhesión general. 

Amor: una revelación inesperada hará crecer la calidez y la armonía en la pareja.

08:35

TAURO (abril 21-mayo 20) 

Trabajo y negocios: todo podría estar mejor pero un giro en las condiciones trabará el proyecto. 

Amor: sus iniciativas facilitarán que la confianza crezca en la pareja para generar calidez.

08:34

GEMINIS (mayo 21-junio 21) 

Trabajo y negocios: superará obstáculos y se abrirán puertas que harán crecer los beneficios.  

Amor: su buen humor facilitará un amable encuentro que generará una relación.

08:34

CANCER (junio 22-julio 22) 

Trabajo y negocios: una buena idea se convertirá en la base de un proyecto que resultará exitoso. 

Amor: surgirán altibajos. Momento para quitarse la coraza pero los cambios tardarán.

08:33

LEO (julio 23-agosto 22) 

Trabajo y negocios: con tratos convenientes, logrará los apoyos para encarar con audacia los proyectos. 

Amor: los conflictos se resolverán en la pareja si acepta que ha cometido errores.

08:32

VIRGO (agosto 23-septiembre 22) 

Trabajo y negocios: el ambiente estará enrarecido por gente maliciosa, pero los limitará. 

Amor: hará bien en alejar a los entrometidos que confunden o crecerá la tensión.

08:31

LIBRA (septiembre 23-octubre 22) 

Trabajo y negocios: un desacuerdo arriesgará los éxitos que obtuvo con mucho esfuerzo.  

Amor: su ideal de pareja crecerá con la gratificación que obtiene en cada encuentro.

08:30

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

Trabajo y negocios: una oportunidad inesperada hará fluir el dinero que necesita.  

Amor: su instinto le indicará que una etapa llega a su fin y tomará una decisión.

08:29

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

Trabajo y negocios: una vieja vocación se convertirá en un factor de prosperidad. 

Amor: una relación se iniciará con dudas y emoción pero de a poco se entusiasmará.

08:27

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para no apartarse de las metas y no improvisar. 

Amor: en la pareja le pondrán plazos para una definición que terminará con las dudas.

08:25

ACUARIO (enero 21-febrero 19) 

Trabajo y negocios: su habilidad para resolver problemas interesará a gente influyente. 

Amor: su corazón quedará impactado por los actos y palabras inesperadas de una persona.

08:20

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que resolverán dificultades. Sus metas están cerca. 

Amor: se enamorará a primera vista de una bella persona que no asegura una relación.

08:17

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY LEAL EN LA AMISTAD Y LA PAREJA. LE GUSTA SOCORRER A LOS QUE SUFREN.

08:16



