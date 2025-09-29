Trabajo y negocios: su avance será notorio e iniciará cambios que generarán la adhesión general.
Amor: una revelación inesperada hará crecer la calidez y la armonía en la pareja.
Trabajo y negocios: todo podría estar mejor pero un giro en las condiciones trabará el proyecto.
Amor: sus iniciativas facilitarán que la confianza crezca en la pareja para generar calidez.
Trabajo y negocios: superará obstáculos y se abrirán puertas que harán crecer los beneficios.
Amor: su buen humor facilitará un amable encuentro que generará una relación.
Trabajo y negocios: una buena idea se convertirá en la base de un proyecto que resultará exitoso.
Amor: surgirán altibajos. Momento para quitarse la coraza pero los cambios tardarán.
Trabajo y negocios: con tratos convenientes, logrará los apoyos para encarar con audacia los proyectos.
Amor: los conflictos se resolverán en la pareja si acepta que ha cometido errores.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: el ambiente estará enrarecido por gente maliciosa, pero los limitará.
Amor: hará bien en alejar a los entrometidos que confunden o crecerá la tensión.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: un desacuerdo arriesgará los éxitos que obtuvo con mucho esfuerzo.
Amor: su ideal de pareja crecerá con la gratificación que obtiene en cada encuentro.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una oportunidad inesperada hará fluir el dinero que necesita.
Amor: su instinto le indicará que una etapa llega a su fin y tomará una decisión.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una vieja vocación se convertirá en un factor de prosperidad.
Amor: una relación se iniciará con dudas y emoción pero de a poco se entusiasmará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: momento para no apartarse de las metas y no improvisar.
Amor: en la pareja le pondrán plazos para una definición que terminará con las dudas.
Trabajo y negocios: su habilidad para resolver problemas interesará a gente influyente.
Amor: su corazón quedará impactado por los actos y palabras inesperadas de una persona.
Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que resolverán dificultades. Sus metas están cerca.
Amor: se enamorará a primera vista de una bella persona que no asegura una relación.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY LEAL EN LA AMISTAD Y LA PAREJA. LE GUSTA SOCORRER A LOS QUE SUFREN.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 29 de setiembre?
