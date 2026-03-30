Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
08:48

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: destacarán su carácter para tomar decisiones difíciles y poner las cosas al día.  

Amor: querrá quedarse junto a la persona que desea para vivir un romance a pleno.

08:48

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: todo lo relacionado con finanzas o producción estarán favorecidos para crecer.  

Amor: se sentirá fuertemente atraído por alguien que considera lejano, casi inaccesible.

08:48

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: importante cuidar las relaciones y no perder de vista oportunidades.  

Amor: será bueno dejar de lado las exigencias y escuchar con humildad en la pareja.

08:48

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: las relaciones públicas serán su fuerte y si toma la iniciativa, tendrá éxito.  

Amor: no le quedará claro si alguien se acerca por afecto o porque le da cierta seguridad.

08:47

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: en comunicación y ventas, los éxitos serán resonantes. Llegarán beneficios.  

Amor: hallará a la persona que ama conceder sus deseos pero no habrá que exagerar.

08:47

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tomará decisiones acertadas y los buenos resultados llegarán.  

Amor: será mala idea hacer críticas en la pareja porque se enoja al momento de recibirlas.

08:47

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará propuesta audaz que todos querrán ignorar pero la estudiará.  

Amor: momento para equilibrarse y evitar palabras de las que luego podría arrepentirse.

08:47

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tomará un nuevo rumbo pero gente poco idónea le retrasará.  

Amor: un sorpresivo planteo en la pareja incomodará la vida diaria pero lo entenderá.

08:46

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con gran intuición resolverá problemas acuciantes y todo mejora.  

Amor: sentirá fuertes expectativas con una persona que quiere acercarse a charlar.

08:46

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su precisión será la clave del éxito en un proyecto muy especial.  

Amor: le tentará un encuentro ocasional, pero preferirá la estabilidad de la relación. 

08:38

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá una serie de logros y se convertirá en modelo para el entorno.  

Amor: el contacto emocional podría ser frustrante pero no querrá alejarse de cierta persona.

08:38

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tareas que requieren precisión le darán satisfacciones en un evento exitoso.  

Amor: le buscarán por su capacidad para la escucha sensible y palabras de sabiduría.

08:38

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SENSIBLE. HACE GALA DE SU SIMPATÍA. AMA LOS VIAJES Y LA ACTUACIÓN TEATRAL.

08:38

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 30 de marzo?

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