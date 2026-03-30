Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: destacarán su carácter para tomar decisiones difíciles y poner las cosas al día.
Amor: querrá quedarse junto a la persona que desea para vivir un romance a pleno.
Trabajo y negocios: todo lo relacionado con finanzas o producción estarán favorecidos para crecer.
Amor: se sentirá fuertemente atraído por alguien que considera lejano, casi inaccesible.
Trabajo y negocios: importante cuidar las relaciones y no perder de vista oportunidades.
Amor: será bueno dejar de lado las exigencias y escuchar con humildad en la pareja.
Trabajo y negocios: las relaciones públicas serán su fuerte y si toma la iniciativa, tendrá éxito.
Amor: no le quedará claro si alguien se acerca por afecto o porque le da cierta seguridad.
Trabajo y negocios: en comunicación y ventas, los éxitos serán resonantes. Llegarán beneficios.
Amor: hallará a la persona que ama conceder sus deseos pero no habrá que exagerar.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: tomará decisiones acertadas y los buenos resultados llegarán.
Amor: será mala idea hacer críticas en la pareja porque se enoja al momento de recibirlas.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: llegará propuesta audaz que todos querrán ignorar pero la estudiará.
Amor: momento para equilibrarse y evitar palabras de las que luego podría arrepentirse.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tomará un nuevo rumbo pero gente poco idónea le retrasará.
Amor: un sorpresivo planteo en la pareja incomodará la vida diaria pero lo entenderá.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: con gran intuición resolverá problemas acuciantes y todo mejora.
Amor: sentirá fuertes expectativas con una persona que quiere acercarse a charlar.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su precisión será la clave del éxito en un proyecto muy especial.
Amor: le tentará un encuentro ocasional, pero preferirá la estabilidad de la relación.
Trabajo y negocios: tendrá una serie de logros y se convertirá en modelo para el entorno.
Amor: el contacto emocional podría ser frustrante pero no querrá alejarse de cierta persona.
Trabajo y negocios: tareas que requieren precisión le darán satisfacciones en un evento exitoso.
Amor: le buscarán por su capacidad para la escucha sensible y palabras de sabiduría.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SENSIBLE. HACE GALA DE SU SIMPATÍA. AMA LOS VIAJES Y LA ACTUACIÓN TEATRAL.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 30 de marzo?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 30 de marzo?
• Revisa aquí el horóscopo del domingo 29 de marzo