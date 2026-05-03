Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
21:15
  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: surgirán noticias positivas sobre un negocio que parece estancado; éxitos.
  • Amor: hallará la excusa para encontrarse con la persona que más desea conocer.
21:14
  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: tareas complicadas exigirán decisiones que no pueden esperar y sorprenderá.
  • Amor: alguien de fuerte encanto comenzará a atraerle y el romance será un hecho.
21:13
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: una situación inesperada afectará un proyecto pero hallará la salida.
  • Amor: un desacuerdo difícil de arreglar atrasarán las iniciativas y creará conflictos.
21:12
  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: su desempeño en el puesto o proyecto estará afianzado y atraerá beneficios.
  • Amor: su mundo interno tendrá una lucha por decidirse entre personas que le gustan.
21:12
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: superará los errores, dejará atrás cualquier negligencia y alcanzará sus metas.
  • Amor: su afinidad con cierta persona crecerá y será el detonante para una nueva relación.
21:11
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: circunstancias favorables y la acción de colegas enriquecerán un proyecto.
  • Amor: un encuentro fortuito allanará el camino hacia un romance inolvidable.
21:10
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: uno de sus proyectos que requiere mucha precisión será muy solicitado.
  • Amor: ante una situación difícil llega la hora de trabajar desde el corazón para perdonar.
21:10
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

  • Trabajo y negocios: momento favorable para poner en marcha proyectos exitosos.
  • Amor: demasiadas críticas comenzarán a desmoronar la confianza y perturbar a la pareja.
21:09
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: actitudes positivasen el ámbito laboral, la cooperación aumentará.
  • Amor: la aparición de una ex pareja desafiará su paciencia por reclamos insólitos.
21:09
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

  • Trabajo y negocios: llega la oportunidad más esperada y los beneficios comienzan a crecer.
  • Amor: ignorar a su pareja en alguna circunstancia será mala idea y se lo harán notar.
21:08
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)

  • Trabajo y negocios: las condiciones están dadas para lanzar un negocio o proyecto nuevos.
  • Amor: experimentará
21:08
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)

  • Trabajo y negocios: por falta de acuerdos, se dedicará a lo que sabe y no querrá cambios.
  • Amor: habrá cierto cansancio por relaciones que duran poco, pero la estabilidad llegará.
21:07

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RIGUROSA MANTIENE LOS PIES SOBRE LA TIERRA Y RARA VEZ LOS DESPEGA.

21:07

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