Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
21:15
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: surgirán noticias positivas sobre un negocio que parece estancado; éxitos.
- Amor: hallará la excusa para encontrarse con la persona que más desea conocer.
21:14
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: tareas complicadas exigirán decisiones que no pueden esperar y sorprenderá.
- Amor: alguien de fuerte encanto comenzará a atraerle y el romance será un hecho.
21:13
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: una situación inesperada afectará un proyecto pero hallará la salida.
- Amor: un desacuerdo difícil de arreglar atrasarán las iniciativas y creará conflictos.
21:12
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: su desempeño en el puesto o proyecto estará afianzado y atraerá beneficios.
- Amor: su mundo interno tendrá una lucha por decidirse entre personas que le gustan.
21:12
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: superará los errores, dejará atrás cualquier negligencia y alcanzará sus metas.
- Amor: su afinidad con cierta persona crecerá y será el detonante para una nueva relación.
21:11
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: circunstancias favorables y la acción de colegas enriquecerán un proyecto.
- Amor: un encuentro fortuito allanará el camino hacia un romance inolvidable.
21:10
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: uno de sus proyectos que requiere mucha precisión será muy solicitado.
- Amor: ante una situación difícil llega la hora de trabajar desde el corazón para perdonar.
21:10
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: momento favorable para poner en marcha proyectos exitosos.
- Amor: demasiadas críticas comenzarán a desmoronar la confianza y perturbar a la pareja.
21:09
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: actitudes positivasen el ámbito laboral, la cooperación aumentará.
- Amor: la aparición de una ex pareja desafiará su paciencia por reclamos insólitos.
21:09
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: llega la oportunidad más esperada y los beneficios comienzan a crecer.
- Amor: ignorar a su pareja en alguna circunstancia será mala idea y se lo harán notar.
21:08
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: las condiciones están dadas para lanzar un negocio o proyecto nuevos.
- Amor: experimentará
21:08
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: por falta de acuerdos, se dedicará a lo que sabe y no querrá cambios.
- Amor: habrá cierto cansancio por relaciones que duran poco, pero la estabilidad llegará.
21:07
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21:07
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