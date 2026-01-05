Trabajo y negocios: tareas inconclusas en proyectos importantes pondrán en peligro el desempeño.
Amor: apelará a su carácter por un momento difícil en la pareja y la armonía volverá.
VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)
Trabajo y negocios: el colega menos imaginado le traerá información reveladora.
Amor: la soledad terminará con un encuentro muy anhelado y le llenará de felicidad.
LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: tomará una correcta decisión para su vida y resultará ser exitosa.
Amor: descubrirá con sorpresa que alguien le acompaña día tras día y se enamora.
ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)
Trabajo y negocios: momento propicio para resolver temas complicados que confunden.
Amor: un imprevisto reflotará un conflicto que cree haber resuelto en el pasado.
SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: sus directivas y su influencia, serán decisivas para crecer.
Amor: dulces vivencias se concretarán con la persona menos imaginada; posible romance.
CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: exigir con más trabajos en menos tiempo, provocará errores.
Amor: una actitud de su pareja le dejará sin palabras y permitirá creer en un futuro.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: algunas cosas se verán complicadas, pero gente experta le ayudará.
Amor: alguien que le atrae se presentará súbitamente y pondrá a prueba sus nervios.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: los malentendidos se resolverán con afecto e iniciará nueva etapa.
Amor: la pareja pasará por un momento difícil, pero el diálogo renovará la armonía.
SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: AMABLE, SOCIABLE Y MUY ASTUTA PARA LOS NEGOCIOS. DIFÍCILMENTE LE ENGAÑEN.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 5 de enero?
