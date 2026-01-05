Redacción EC
Redacción EC
09:22

LEO (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: tareas inconclusas en proyectos importantes pondrán en peligro el desempeño. 

Amor: apelará a su carácter por un momento difícil en la pareja y la armonía volverá.

09:22

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: el colega menos imaginado le traerá información reveladora. 

Amor: la soledad terminará con un encuentro muy anhelado y le llenará de felicidad.

09:21

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: tomará una correcta decisión para su vida y resultará ser exitosa. 

Amor: descubrirá con sorpresa que alguien le acompaña día tras día y se enamora.

09:21

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver temas complicados que confunden. 

Amor: un imprevisto reflotará un conflicto que cree haber resuelto en el pasado.

09:21

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: sus directivas y su influencia, serán decisivas para crecer. 

Amor: dulces vivencias se concretarán con la persona menos imaginada; posible romance.

09:21

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: exigir con más trabajos en menos tiempo, provocará errores. 

Amor: una actitud de su pareja le dejará sin palabras y permitirá creer en un futuro.

09:20

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: algunas cosas se verán complicadas, pero gente experta le ayudará. 

Amor: alguien que le atrae se presentará súbitamente y pondrá a prueba sus nervios.

09:20

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: los malentendidos se resolverán con afecto e iniciará nueva etapa. 

Amor: la pareja pasará por un momento difícil, pero el diálogo renovará la armonía.

09:19

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: AMABLE, SOCIABLE Y MUY ASTUTA PARA LOS NEGOCIOS. DIFÍCILMENTE LE ENGAÑEN.

09:19

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 5 de enero?

• Revisa aquí el horóscopo del domingo 4 de enero 

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC