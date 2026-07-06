ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un proyecto o negocio que había dejado de lado pasará a ser importante.
Amor: se sentirá mejor en la pareja cuando en una circunstancia controle sus impulsos.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: tendrá capacidad para asumir varias tareas a la vez y con singular éxito.
Amor: las parejas estables estarán de parabienes, la calidez del romance inicial surgirá.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: una nueva propuesta le hará ver que está a la altura de cualquier desafío.
Amor: demasiadas distracciones provocarán que su pareja le pida mayor atención.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: la situación económica podría frenar su progreso pero actuará igual y con éxito.
Amor: en la pareja le pedirán la expresión de lo que no comparte de su interioridad.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: resolverá malentendidos que los demás provocan y perjudican el trabajo o negocio.
Amor: momentos de diálogo en la pareja revelarán secretos y sentimientos guardados.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: tomará las iniciativas correctas y gente de jerarquía le elogiará.
Amor: hará bien en no abundar con su tendencia a explicar todo, podría aburrir a quien desea.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para privilegiar las relaciones públicas y revisar los contactos.
Amor: su habilidad natural para hallar el balance de todo, será su encanto en acción.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tendrá una visión opuesta con un colega respecto de un proyecto.
Amor: la paciencia y el buen trato serán lo que ayude en la pareja a resolver un conflicto.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una circunstancia indicará que puede tomar un riesgo y ganar.
Amor: se dará cuenta de que en la vida de relación las cosas no se soportan, se comparten.
CAPRICORNIO (diciembre22-enero 20)
Trabajo y negocios: el secreto de sus logros será dejar de lado lo rígido y ser flexible.
Amor: una situación difícil mostrará las virtudes de uno y otro para superarla.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: una nueva actividad implicará mayor exigencia y la resolverá bien.
Amor: la comunicación podría estar en problemas; quizá la pareja necesite un descanso.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: luego de varios éxitos llegará una etapa de calma que trae un nuevo inicio.
Amor: dejará de lado compromisos para encontrarse con la persona que más le interesa.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HABILIDOSA CUANDO NAVEGA AGUAS TURBULENTAS Y EXITOSA EN SUS PROYECTOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 6 de julio?
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