Trabajo y negocios: las cosas se ordenarán, los proyectos se desarrollan y los beneficios llegan.
Amor: promoverá un encuentro del que no se arrepentirá y el romance será posible.
Trabajo y negocios: su habilidad será destacada y dará confianza a la gente influyente; éxitos.
Amor: se animará a proponer un cambio en la pareja que resolverá los desacuerdos.
Trabajo y negocios: recibirá una colaboración muy útil para iniciar un proyecto y todo mejorará.
Amor: un tema fastidioso y que siempre se elude surgirá en la pareja y lo resolverá.
Trabajo y negocios: tendrá hábil persuasión para descubrir negocios que valorizan su carrera.
Amor: habrá un renacer en la pareja que le hará percibir las cosas con nuevos matices.
Trabajo y negocios: se arriesgará si apoya a gente con propuestas algo endebles. Cuidará sus logros.
Amor: el diálogo sincero facilitará un nuevo romance o reconciliación en la pareja.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: una meta no cumplida postergará beneficios y generarán reclamos.
Amor: su encanto avivará la calidez que sostiene a la pareja y surgirán dulces vivencias.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para dejar atrás la obstinación para alcanzar metas difíciles.
Amor: se mostrará con encanto y algunos le ignorarán, pero alguien quedará impactado.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: los gastos crecientes le obligarán a revisarlos y hallar responsables.
Amor: momento para conocer gente nueva; si sale con ese ímpetu, el romance llegará.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: las exigencias crecerán pero los beneficios se demorarán.
Amor: el temor al rechazo podría generar actitudes confusas pero alguien entenderá.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: alcanzará el éxito si ignora los rumores y las críticas maliciosas.
Amor: un encuentro fortuito se convertirá en algo más; vivirá momentos inolvidables.
Trabajo y negocios: será propicia la llegada de un colega experto en el proyecto con problemas.
Amor: tomará distancia de gente entrometida y la pareja comenzará a crecer en calidez.
Trabajo y negocios: quedarán atrás el fastidio y la impotencia y comenzará a ver las cosas positivas.
Amor: momento especial para los que buscan amistad; nueva pareja o una aventura.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DEFENSORA DE LAS CAUSAS JUSTAS. NO ADMITE LA ARBITRARIEDAD NI LA INJUSTICIA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 6 de octubre?
