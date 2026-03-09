Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
08:08

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un negocio podría estancarse pero advertirá las señales antes que los demás.  

Amor: su encanto se verá irresistible; ideal para un romance o una deseada reconciliación.

08:08

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para ejecutar planes, decidir compras y definir metas audaces.  

Amor: sufrirá cierta frialdad en los gestos y habrá dificultad para expresar sentimientos.

08:07

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una directiva será impuesta sin estudio previo, eso no le gustará y lo expresará.  

Amor: querrá terminar con la reiterada situación de actitudes caprichosas y berrinches.

08:07

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una sucesión de errores será la señal de que algo anda mal pero tendrá la solución.  

Amor: no será necesario dar rodeos para decir lo que siente, esperan sus palabras.

08:07

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento para resolver los asuntos más espinosos y firmar papeles importantes.  

Amor: una de sus actitudes se verá arrogante y se lo harán saber con cierta vehemencia.

08:07

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: estará seguro que una de sus ideas es la más adecuada para comenzar.  

Amor: con cierta persona, habrá afinidad plena, calidez y un momento inolvidable.  

08:06

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su capacidad para la persuasión será útil en el momento más difícil.  

Amor: estará muy sensible y cualquier cosa que se diga en la pareja le afectará.

08:06

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: descubrirá las reales intenciones de gente que dice venir a ayudar.  

Amor: un encuentro casual iniciará una dulce relación destinada a ser algo inolvidable.

08:06

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: superará metas difíciles pero la retribución no será la esperada.  

Amor: disfrutará de lo que es un amor a primera vista con una persona bellísima.

08:06

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: llegará gente con iniciativas que cambian tareas y no ayudan.  

Amor: expresará mejor su sentir y la seducción crecerá; la pareja vivirá cálida intimidad.

08:06

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: proyectos en danza no darán el resultado esperado pero rescatará lo positivo. 

Amor: se disiparán los conflictos y las discusiones terminarán. La intimidad será feliz.

08:05

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: sus acciones parecerán erróneas para el entorno pero serán exitosas.  

Amor: el momento es ahora si siente que debe expresar el disgusto; le comprenderán.

08:03

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PERSEVERANTE CUANDO ESTÁ EN PAREJA PERO INTOLERANTE CON EL DESALIENTO.

08:03

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 9 de marzo?

• Revisa aquí el horóscopo del domingo 8 de marzo