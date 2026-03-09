Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: un negocio podría estancarse pero advertirá las señales antes que los demás.
Amor: su encanto se verá irresistible; ideal para un romance o una deseada reconciliación.
Trabajo y negocios: momento para ejecutar planes, decidir compras y definir metas audaces.
Amor: sufrirá cierta frialdad en los gestos y habrá dificultad para expresar sentimientos.
Trabajo y negocios: una directiva será impuesta sin estudio previo, eso no le gustará y lo expresará.
Amor: querrá terminar con la reiterada situación de actitudes caprichosas y berrinches.
Trabajo y negocios: una sucesión de errores será la señal de que algo anda mal pero tendrá la solución.
Amor: no será necesario dar rodeos para decir lo que siente, esperan sus palabras.
Trabajo y negocios: momento para resolver los asuntos más espinosos y firmar papeles importantes.
Amor: una de sus actitudes se verá arrogante y se lo harán saber con cierta vehemencia.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: estará seguro que una de sus ideas es la más adecuada para comenzar.
Amor: con cierta persona, habrá afinidad plena, calidez y un momento inolvidable.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: su capacidad para la persuasión será útil en el momento más difícil.
Amor: estará muy sensible y cualquier cosa que se diga en la pareja le afectará.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: descubrirá las reales intenciones de gente que dice venir a ayudar.
Amor: un encuentro casual iniciará una dulce relación destinada a ser algo inolvidable.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: superará metas difíciles pero la retribución no será la esperada.
Amor: disfrutará de lo que es un amor a primera vista con una persona bellísima.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: llegará gente con iniciativas que cambian tareas y no ayudan.
Amor: expresará mejor su sentir y la seducción crecerá; la pareja vivirá cálida intimidad.
Trabajo y negocios: proyectos en danza no darán el resultado esperado pero rescatará lo positivo.
Amor: se disiparán los conflictos y las discusiones terminarán. La intimidad será feliz.
Trabajo y negocios: sus acciones parecerán erróneas para el entorno pero serán exitosas.
Amor: el momento es ahora si siente que debe expresar el disgusto; le comprenderán.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PERSEVERANTE CUANDO ESTÁ EN PAREJA PERO INTOLERANTE CON EL DESALIENTO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, lunes 9 de marzo?
