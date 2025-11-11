Redacción EC
Redacción EC
07:30

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21) 

Trabajo y negocios: sorprenderá a su entorno con un negocio inesperado por lo exitoso. 

Amor: hacer exigencias en la pareja no será buena idea, mejor será salir, charlar y pasarla bien.

07:29

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21) 

Trabajo y negocios: un plan bien armado no será garantía de éxito, sí su aplicación. 

Amor: una actitud casual mostrará rasgos negativos que no caerá bien en la pareja; atención.

07:28

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20) 

Trabajo y negocios: se producirán demoras o suspensiones que producirán nuevos planes. 

Amor: cierta incomodidad en la pareja estará causada por actitudes que alteran la armonía.

07:27

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: comprobará con agrado que lo que era un sueño lejano, comienza a cumplirse. 

Amor: una ex pareja será un obstáculo para iniciar algo nuevo; falta sanar el pasado.

07:26

PISCIS (febrero 20-marzo 20) 

Trabajo y negocios: su tenacidad ayudará a que vea las cosas tal cual son; alerta por fallas y pérdidas. 

Amor: la pareja generará la ternura y seguridad que tanto necesita y surge nuevo comienzo

07:25

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AVENTURERA, CURIOSA E INTUITIVA. LOGRA RESALTAR LO PLACENTERO DE CADA ENCUENTRO.

07:24

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 11 de noviembre?

• Revisa aquí el horóscopo del lunes 10 de noviembre

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC