ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: sorprenderá a su entorno con un negocio inesperado por lo exitoso.
Amor: hacer exigencias en la pareja no será buena idea, mejor será salir, charlar y pasarla bien.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un plan bien armado no será garantía de éxito, sí su aplicación.
Amor: una actitud casual mostrará rasgos negativos que no caerá bien en la pareja; atención.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: se producirán demoras o suspensiones que producirán nuevos planes.
Amor: cierta incomodidad en la pareja estará causada por actitudes que alteran la armonía.
Trabajo y negocios: comprobará con agrado que lo que era un sueño lejano, comienza a cumplirse.
Amor: una ex pareja será un obstáculo para iniciar algo nuevo; falta sanar el pasado.
Trabajo y negocios: su tenacidad ayudará a que vea las cosas tal cual son; alerta por fallas y pérdidas.
Amor: la pareja generará la ternura y seguridad que tanto necesita y surge nuevo comienzo
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AVENTURERA, CURIOSA E INTUITIVA. LOGRA RESALTAR LO PLACENTERO DE CADA ENCUENTRO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 11 de noviembre?
