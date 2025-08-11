Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: cambios drásticos provocarán discusiones y crearán un alto desacuerdo.  

Amor: expresará sentimientos que se ha guardado y la atracción en la pareja, aumentará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para considerar los temas pendientes y estudiar propuestas. 

Amor: la calidez lograda fluirá en la pareja por el cariño expresado con la mayor ternura. 

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: ciertas interferencias no ayudarán a desarrollar un proyecto audaz. 

Amor: momento para estar alerta: gente maliciosa acecharán en su entorno cercano.  

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: no estará de más demostrar lo que sabe, así disfrutará de los buenos resultados.  

Amor: novedades sorprendentes de ex pareja darán que hablar pero lo tomará bien. 

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: hará bien en cuidar lo que tiene y evitar gastos extras hasta organizarse mejor. 

Amor: una vida social activa podría impedir que aparezca una oportunidad afectiva. 

VIRGO (agosto 23-sept.22)

Trabajo y negocios: gente que influye en las evaluaciones elegirán por mayoría su proyecto. 

Amor: alguien de gran encanto se acercará y será una sorpresa, pero lo disfrutará. 

LIBRA (sept. 23-oct.22)

Trabajo y negocios: todo comenzará a resultar de acuerdo a lo planeado y un proyecto se consolida.  

Amor: el modo entrañable de expresar sentimientos facilitará la intimidad y dará certeza. 

ESCORPIO (oct. 23-nov.21)

Trabajo y negocios: llegarán mejoras económicas que no serían posibles sin el esfuerzo del entorno.  

Amor: surgirá reclamo por cierta falta de atención, pero negarlo no será buen camino.

SAGITARIO (nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: la demanda que generará su proyecto le pondrá en posición de privilegio. 

Amor: sentirá una afinidad tan profunda que visualizará a esa persona en su vida. 

CAPRICORNIO (dic.22-enero 20)

Trabajo y negocios: se producirán cambios que si los interpreta, logrará aumentar el ingreso. 

Amor: demasiados compromisos no le harán bien a su vida afectiva, pero lo resolverá.

ACUARIO (enero 21-feb.19)

Trabajo y negocios: alguna señal indicará que algo no marcha bien pero la solución llegará. 

Amor: cierta impuntualidad en la pareja será motivo de reclamos; déjese llevar y confíe.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas para independizarse y tendrá una mejor perspectiva. 

Amor: surgirá un acercamiento con una persona que cree distante pero no lo es.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: A VECES INTROVERTIDA A VECES EXTROVERTIDA PERO TODOS LE QUIEREN.

