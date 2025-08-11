Trabajo y negocios: cambios drásticos provocarán discusiones y crearán un alto desacuerdo.
Amor: expresará sentimientos que se ha guardado y la atracción en la pareja, aumentará.
Trabajo y negocios: momento para considerar los temas pendientes y estudiar propuestas.
Amor: la calidez lograda fluirá en la pareja por el cariño expresado con la mayor ternura.
Trabajo y negocios: ciertas interferencias no ayudarán a desarrollar un proyecto audaz.
Amor: momento para estar alerta: gente maliciosa acecharán en su entorno cercano.
Trabajo y negocios: no estará de más demostrar lo que sabe, así disfrutará de los buenos resultados.
Amor: novedades sorprendentes de ex pareja darán que hablar pero lo tomará bien.
Trabajo y negocios: hará bien en cuidar lo que tiene y evitar gastos extras hasta organizarse mejor.
Amor: una vida social activa podría impedir que aparezca una oportunidad afectiva.
Trabajo y negocios: gente que influye en las evaluaciones elegirán por mayoría su proyecto.
Amor: alguien de gran encanto se acercará y será una sorpresa, pero lo disfrutará.
Trabajo y negocios: todo comenzará a resultar de acuerdo a lo planeado y un proyecto se consolida.
Amor: el modo entrañable de expresar sentimientos facilitará la intimidad y dará certeza.
Trabajo y negocios: llegarán mejoras económicas que no serían posibles sin el esfuerzo del entorno.
Amor: surgirá reclamo por cierta falta de atención, pero negarlo no será buen camino.
Trabajo y negocios: la demanda que generará su proyecto le pondrá en posición de privilegio.
Amor: sentirá una afinidad tan profunda que visualizará a esa persona en su vida.
Trabajo y negocios: se producirán cambios que si los interpreta, logrará aumentar el ingreso.
Amor: demasiados compromisos no le harán bien a su vida afectiva, pero lo resolverá.
Trabajo y negocios: alguna señal indicará que algo no marcha bien pero la solución llegará.
Amor: cierta impuntualidad en la pareja será motivo de reclamos; déjese llevar y confíe.
Trabajo y negocios: tomará iniciativas para independizarse y tendrá una mejor perspectiva.
Amor: surgirá un acercamiento con una persona que cree distante pero no lo es.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: A VECES INTROVERTIDA A VECES EXTROVERTIDA PERO TODOS LE QUIEREN.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 12 de agosto?
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 12 de agosto?
• Revisa aquí el horóscopo del lunes 11 de agosto