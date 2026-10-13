ARIES (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: se terminan las postergaciones y llega el momento de tomar la iniciativa.
Amor: una ex pareja comenzará a aparecer en su vida social; algo le quiere decir.
TAURO (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: un nuevo proyecto tomará forma pero habrá algo que no le convencerá.
Amor: el compromiso se hará más sólido en la pareja y permitirá pasar a otra etapa.
GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)
Trabajo y negocios: surgirá su habilidad comercial o técnica para resolver problemas.
Amor: la impulsividad en la relación alterará la armonía y creará roces innecesarios.
CÁNCER (21 junio a 20 julio)
Trabajo y negocios: el entorno elogiará su talento para crear y hacer avanzar proyectos.
Amor: alguien que muestra un fuerte encanto se acercará y querrá tener un encuentro.
LEO (21 julio a 20 agosto)
Trabajo y negocios: hará bien en ignorar críticas y mantener el rumbo que mejora la actividad.
Amor: conocerá a una persona con la que pasará momentos inolvidables; posible romance.
VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que tomarán por sorpresa al entorno.
Amor: uno de los secretos de la armonía será dedicar más tiempo a la relación y reír.
LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
Trabajo y negocios: disipará las dudas y el proyecto con problemas comenzará a avanzar.
Amor: su natural encanto captará la atención de alguien atractivo; un romance se avecina.
ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
Trabajo y negocios: problemas de último momento no impedirán que su trabajo avance.
Amor: un fortuito encuentro con una relación de otro tiempo le llenará de alegría.
SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
Trabajo y negocios: una oportunidad excelente llega y dejarla pasar no será opción.
Amor: los roces en la pareja se disiparán al planear citas en lugares de ensueño.
CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: alguien resolverá problemas pero creará otros nuevos; lo arreglará.
Amor: un encuentro reavivará planes que han quedado inconclusos en la pareja.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: aún con más trabajo, los resultados serán positivos y darán que hablar.
Amor: conocerá a alguien con mucha afinidad y descubrirá que es todo lo que desea.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: alguna crítica sobre su trabajo le dolerá pero seguirá adelante.
Amor: alguien interesante se acercará atraído por su encanto y un hermoso encuentro se dará.
SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: DICHOSA CUANDO CONVIERTE UN LUGAR OSCURO EN UN AMBIENTE ILUMINADO.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 13 de octubre?
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