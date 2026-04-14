Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Trabajo y negocios: con intuición destrabará asuntos que impiden que los negocios fluyan con éxito.
Amor: tendrá una iniciativa genial para quitar los conflictos del mundo de la pareja.
Trabajo y negocios: algunos colegas querrán promover cambios, pero su argumento vencerá.
Amor: llegan momentos felices que permitirán que la pareja se consolide y madure.
Trabajo y negocios: errores de otros podrían afectar su proyecto, pero gente influyente ayudará.
Amor: un encuentro que se vuelve romántico eliminará cualquier rigidez en la pareja.
Trabajo y negocios: una actitud obstinada complicará aún más una situación difícil.
Amor: será indispensable reflexionar y tener claridad antes de dar una respuesta apresurada.
Trabajo y negocios: alguien traerá un trabajo que necesita modificaciones y le dará lo mejor.
Amor: verá fantasmas donde no los hay y su pareja le pedirá que se ubique y vea la realidad.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: una buena idea arrojará beneficios que comienzan a concretar los sueños.
Amor: sin dudar, no permitirá que una expareja aún tenga cierta gravitación en su vida.
LIBRA (setiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: verá que es la hora de terminar con lo obsoleto y provocar cambios audaces.
Amor: un agasajo sorpresivo será el inicio de una etapa en la que se cumplirán sueños.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: aunque no alcance el éxito esperado, su prestigio crecerá en su entorno.
Amor: habrá intercambio de regalos y un hermoso momento, preludio de una nueva etapa.
SAGITARIO (noviembre22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: no deja pasar la oportunidad y recibe una propuesta excelente para crecer.
Amor: su irresistible encanto atraerá a alguien de su entorno y surgirá un dulce romance.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: un detalle que parece menor será la clave del éxito. Llegan beneficios.
Amor: descubrirá la importancia de la íntima calidez y la relación crecerá en madurez.
Trabajo y negocios: tomará una acción decidida que impedirá que el negocio o proyecto decaiga.
Amor: alguien de su pasado le hará un reclamo insólito, pero acertará si lo ignora.
Trabajo y negocios: surgirá un obstáculo que otros creen difícil de mover, pero logrará superarlo.
Amor: insistentes halagos podrían acariciar su ego y provocar que descuide la pareja.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PRECIPITADA PARA DECIDIR. ES AFICIONADA AL ARTE Y, SOBRE TODO, A LA PLÁSTICA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 14 de abril?
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