Redacción EC
ARIES(marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán de lo mejor y se convertirá en modelo para los demás. Llega el éxito.  

Amor: se animará a pedir lo que le gusta en la pareja y logrará un mayor acercamiento.

TAURO(abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: ciertas dificultades opacarán sus logros y le impedirán ver una buena oportunidad.  

Amor: un conflicto en la pareja generará fastidio pero logrará recuperar la armonía. 

GÉMINIS(mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver los temas pendientes o revisar los proyectos estancados.  

Amor: para su asombro, una cita resultará decepcionante. Conviene reveer cierta actitud.

CÁNCER(junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará buenas iniciativas que mejorarán los beneficios y su entorno le felicitará.  

Amor: su paciente comprensión le permitirá compartir los sentimientos más inexpresados.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán problemas al inicio de un proyecto. Será propicio apelar a un plan “B”.  

Amor: si está en una nueva relación, cierta exigencia alterará sus nervios pero se adaptará.

VIRGO(agosto 23-sept.22)

Trabajo y negocios: el plan estará libre de complicaciones pero algunos colegas interfieren en un negocio.  

Amor: una vieja amistad pasará a ser algo más y se convertirá en un cálido romance.

LIBRA(septiembre 23-oct. 22)

Trabajo y negocios: las reglas claras renovarán las expectativas de cooperación y el negocio crecerá.  

Amor: el momento será propicio para volver sobre temas no bien cerrados en la pareja.

ESCORPIO(octubre 23-nov. 21)

Trabajo y negocios: sus ideas serán las más ingeniosas pero cierta gente tratará de ignorarlas.  

Amor: alguna actitud que se convierte en capricho no la soporta, pero se hablará.

SAGITARIO(nov.22-dic.21)

Trabajo y negocios: tendrá éxito al reclamar las cobranzas que le deben y los cambios se producirán.  

Amor: con la necesidad de atender hasta los más pequeños detalles, todo sanará.

CAPRICORNIO(dic.22-enero 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia fortuita le permitirá mostrar todas sus habilidades en acción.  

Amor: alguien extrovertido querrá ganarse un lugar en su corazón y lo logrará.

ACUARIO(enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: si estimula la cooperación, los resultados serán excelentes y los proyectos crecerán.  

Amor: una relación nueva progresará cada día, sin necesidad de apurar los tiempos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: si presta más atención a su entorno habitual, notará que el ambiente está algo tenso.  

Amor: temas de dinero invadirán las charlas de la pareja, pero se animará a separar las cosas.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMBICIOSA EN SUS METAS Y COMPROMETIDA CON LOS DEMÁS PERO AMA LOS DESAFÍOS.

