Horóscopo de HOY, martes 17 de febrero: conoce las predicciones según tu signo zodiacal

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
09:54

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: superados algunos altibajos, las cosas comienzan a mejorar y el éxito le aguarda.  

Amor: las respuestas positivas llegarán y generarán momentos plenos de intimidad.

09:54

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirá un imprevisto que impedirá el avance del proyecto más audaz.  

Amor: crecerá un conflicto en la relación que pondrá a la vista algo que hay que hablar.

09:54

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver algo pendiente o retomar proyectos postergados.  

Amor: una cita dejará un sabor amargo por hablar de más, pero revisará su actitud.

09:53

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: cierta iniciativa hará que sus ingresos fluyan y el entorno lo tomará de ejemplo.  

Amor: se armará de confianza y compartirá aquellos sentimientos que guarda con celo.

09:53

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se reiterarán dificultades en una tarea que conoce bien, pero tendrá un plan.  

Amor: en una nueva relación, se revelará algo que le causará estupor pero le dará felicidad.

09:53

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: el ambiente laboral o de negocios estará bien, pero una falla se repetirá .  

Amor: sorpresa en encuentro festivo, un viejo amigo declarará su intención romántica.

09:52

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la camaradería en el entorno crece y estimula el clima de cooperación.  

Amor: propicio insistir sobre esos temas que han quedado inconclusos en la pareja.

09:52

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una de sus ideas se revelará ingeniosa y la gente influyente apoyará.  

Amor: los caprichos en la pareja estarán al límite de lo tolerable, pero habrá comprensión.

09:51

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: aún con cobranzas atrasadas, llegará dinero con el que no contaba.  

Amor: los pequeños detalles serán la clave para mejorar la relación. El afecto cerrará heridas.

09:51

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia complicada mostrará al entorno su capacidad.  

Amor: alguien extrovertido ganará un lugar en su corazón y pronto surgirá un cálido momento.

09:50

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con la cooperación recibida, el resultado será excelente y el negocio brillará.  

Amor: una nueva relación progresará paso a paso, para tener un romance duradero.

09:49

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: si presta más atención a su entorno, notará que el ambiente está algo tenso.  

Amor: negocios y dinero no serán buenos temas como para iniciar una charla romántica. 

09:49

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMBICIOSA EN SUS METAS Y COMPROMETIDA CON LOS DEMÁS PERO AMA LOS DESAFÍOS.

09:49

