Horóscopo de HOY, martes 17 de febrero: conoce las predicciones según tu signo zodiacal

Trabajo y negocios: superados algunos altibajos, las cosas comienzan a mejorar y el éxito le aguarda.
Amor: las respuestas positivas llegarán y generarán momentos plenos de intimidad.
Trabajo y negocios: surgirá un imprevisto que impedirá el avance del proyecto más audaz.
Amor: crecerá un conflicto en la relación que pondrá a la vista algo que hay que hablar.
Trabajo y negocios: momento propicio para resolver algo pendiente o retomar proyectos postergados.
Amor: una cita dejará un sabor amargo por hablar de más, pero revisará su actitud.
Trabajo y negocios: cierta iniciativa hará que sus ingresos fluyan y el entorno lo tomará de ejemplo.
Amor: se armará de confianza y compartirá aquellos sentimientos que guarda con celo.
Trabajo y negocios: se reiterarán dificultades en una tarea que conoce bien, pero tendrá un plan.
Amor: en una nueva relación, se revelará algo que le causará estupor pero le dará felicidad.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: el ambiente laboral o de negocios estará bien, pero una falla se repetirá .
Amor: sorpresa en encuentro festivo, un viejo amigo declarará su intención romántica.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: la camaradería en el entorno crece y estimula el clima de cooperación.
Amor: propicio insistir sobre esos temas que han quedado inconclusos en la pareja.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una de sus ideas se revelará ingeniosa y la gente influyente apoyará.
Amor: los caprichos en la pareja estarán al límite de lo tolerable, pero habrá comprensión.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: aún con cobranzas atrasadas, llegará dinero con el que no contaba.
Amor: los pequeños detalles serán la clave para mejorar la relación. El afecto cerrará heridas.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una circunstancia complicada mostrará al entorno su capacidad.
Amor: alguien extrovertido ganará un lugar en su corazón y pronto surgirá un cálido momento.
Trabajo y negocios: con la cooperación recibida, el resultado será excelente y el negocio brillará.
Amor: una nueva relación progresará paso a paso, para tener un romance duradero.
Trabajo y negocios: si presta más atención a su entorno, notará que el ambiente está algo tenso.
Amor: negocios y dinero no serán buenos temas como para iniciar una charla romántica.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMBICIOSA EN SUS METAS Y COMPROMETIDA CON LOS DEMÁS PERO AMA LOS DESAFÍOS.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 17 de febrero?
