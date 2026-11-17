09:01
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: su habilidad para detectar lo más conveniente logrará que el entorno lo destaque.
- Amor: momento para controlar su natural impulsividad o tendrá problemas en la relación.
09:01
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: un proyecto que no reúne demasiadas expectativas será el más exitoso.
- Amor: un encuentro amable acabará con la rutina y creará la esperanza para un romance.
09:00
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: sonarán rumores de cambios o reemplazos pero su trabajo no será tocado.
- Amor: un cálido encuentro con cierta persona derivará en vivencias románticas inolvidables.
09:00
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: asuntos pendientes crearán problemas y podrían distraerle de sus objetivos.
- Amor: una mentira piadosa podría crecer hasta convertirse en gesto hostil, atención.
09:00
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: un negocio o proyecto comenzará a verse como prometedor por su gran aceptación.
- Amor: su natural amabilidad llamará la atención de una bella persona que se acercará.
08:59
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: su manera de trabajar será destacada y tomada como modelo a seguir.
- Amor: alguien que le atrae se ausentará y cuando sepa la causa, su deseo aumentará.
08:59
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: primero ordenará las cosas para cumplir con las tareas encargadas.
- Amor: los roces terminarán con paciencia, mucho afecto y con disposición para escuchar.
08:58
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: sorprenderá a sus colegas con un proyecto de potencial éxito.
- Amor: no será buena idea exigir una respuesta que necesita tiempo y reflexión para darse.
08:57
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: un plan fallará, pero revisará el rumbo y hallará las causas.
- Amor: una discusión mostrará rasgos que no quisiera ver en su pareja, pero comprenderá.
08:56
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: una demora indicará que una tarea no está bien realizada.
- Amor: una actitud destemplada creará fastidio en la relación, pero todo se arreglará.
08:51
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: una ayuda financiera concretará un proyecto que generará beneficios.
- Amor: una expareja, sin saberlo, le presentará a la persona de quien se enamorará.
08:48
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: demasiada sensibilidad le impedirá ver las cosas tal como son, cuidado.
- Amor: con cálida ternura renovará los momentos del inicio que crearon el romance.
08:44
- SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AVENTURERA E INTUITIVA. RESALTA LO PLACENTERO DE CADA ENCUENTRO.
08:43
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