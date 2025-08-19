Redacción EC
ARIES (marzo21-abril20)

Trabajo y negocios: una crisis será una oportunidad y la ayuda para un proyecto llegará pronto. 

Amor: planteos insólitos en la pareja alterarán la armonía, pero una charla calmará todo. 

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cambios en su área no le gustarán pero una llamada de atención será merecida.  

Amor: en lo sentimental habrá momentos positivos y su encanto será admirado.

GEMINIS (mayo 21-junio21)

Trabajo y negocios: cierto equilibrio será la clave para acceder a un proyecto que le interesa.  

Amor: una actitud indiferente molestará en la pareja, pero hará las cosas bien.

CANCER (junio22-julio23)

Trabajo y negocios: tendrá inteligencia para llegar a metas que parecen inalcanzables. Éxito resonante.  

Amor: alejará a entrometidos y su esfuerzo por la privacidad estará favorecido.

LEO (julio 24-Agosto23)

Trabajo y negocios: llegará un extra de dinero que permitirá realizar los cambios postergados.  

Amor: un admirador secreto se revela y eso le llena de entusiasmo; iniciará un romance

VIRGO (agosto 24-Sept.23)

Trabajo y negocios: si se empeña en marcar errores, hará que le lleguen críticas pero lo justificará. 

Amor: ver las cosas tal como son ayudará a modificar actitudes y lograr la madurez.

LIBRA (sept 24-oct.22)

Trabajo y negocios: recibirá reproches de la persona menos imaginada pero será bueno aprender.  

Amor: a pesar de cierta incomodidad habrá una dulce reconciliación o un nuevo comienzo.

ESCORPIO (oct 23-nov 22)

Trabajo y negocios: iniciará negocios con un nuevo socio o colega y los primeros errores enseñarán.  

Amor: su irresistible encanto captará la atención de una persona dulce y atractiva.

SAGITARIO (nov 23-dic 21)

Trabajo y negocios: se destacará por un acierto que dejará a los demás sin habla. Valiosas metas.  

Amor: confrontará con alguien abusivo y alguien muy especial quedará atraído.

CAPRICORNIO (dic 22-ene 20)

Trabajo y negocios: iniciará un emprendimiento que le permitirá acceder a proyectos audaces.  

Amor: ciertas sugerencias no serán agradables pero aliviará la tensión en la pareja.

ACUARIO (ene 21-feb 19)

Trabajo y negocios: momento propicio para los que necesitan aprobar exámenes o capacitaciones.  

Amor: un conflicto quedará atrás y la calidez romántica volverá a encender la intimidad.

PISCIS (feb 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: insistencia por temas pendientes que no se resuelven, pero hallará la solución.  

Amor: surgirá cierta discordia en la pareja, pero las dudas se disipan y la armonía llega.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON ESPÍRITU SENSIBLE QUE EMBELLECE Y ARMONIZA ALLÍ DONDE TRABAJA.

