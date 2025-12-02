Redacción EC
Redacción EC
07:19

CAPRICORNIO (dic22-ene20)

Trabajo y negocios: las circunstancias indicarán que las cosas marchan mejor que lo planeado. 

Amor: llegará la invitación menos esperada y aceptará con expectativas de romance.

07:19

ACUARIO (ene21-feb19)

Trabajo y negocios: tomará nuevas responsabilidades y su horizonte se amplía. La rutina cambiará. 

Amor: insistirá en transitar lo conocido pero conocerá a alguien que le impactará.

07:18

PISCIS (feb20-marzo20)

Trabajo y negocios: una propuesta presentada hace tiempo resultará en una aceptación positiva. 

Amor: coincidirán las necesidades y cuestiones afines y la relación comenzará a estar mejor.

07:17

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENCANTADA CON REUNIR SUS AMIGOS Y AGASAJARLOS CON VELADAS INOLVIDABLES

07:16

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 2 de diciembre?

• Revisa aquí el horóscopo del lunes 1 de diciembre

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC