Trabajo y negocios: las circunstancias indicarán que las cosas marchan mejor que lo planeado.
Amor: llegará la invitación menos esperada y aceptará con expectativas de romance.
Trabajo y negocios: tomará nuevas responsabilidades y su horizonte se amplía. La rutina cambiará.
Amor: insistirá en transitar lo conocido pero conocerá a alguien que le impactará.
Trabajo y negocios: una propuesta presentada hace tiempo resultará en una aceptación positiva.
Amor: coincidirán las necesidades y cuestiones afines y la relación comenzará a estar mejor.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ENCANTADA CON REUNIR SUS AMIGOS Y AGASAJARLOS CON VELADAS INOLVIDABLES
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 2 de diciembre?
