Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
07:41

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aprovechará ventajas y con su talento, alcanzará metas difíciles y gran éxito.

Amor: se avecina una historia de amor que le tomará por sorpresa y será inolvidable.

07:40

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá diferencias con colegas del entorno pero llegará a un acuerdo y avanzarán. 

Amor: no será buena idea insistir con exigencias cuando se puede hablar en la pareja.

07:40

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las dificultades en las tareas o negocios serán superadas y el éxito se avecina. 

Amor: vivirá experiencias en la pareja que aumentarán la calidez y el encanto mutuo.

07:39

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la actividad generará un beneficio mayor a lo esperado. Rumbo correcto.

Amor: sin pensarlo, dejará de lado la rutina y el encuentro más deseado se producirá.

07:39

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: no dejará de observar la estrategia del entorno rival y así alcanzará una meta difícil. 

Amor: impedirá que la relación sea motivo de comentarios para la gente entrometida.

07:38

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su excesivo celo sobre los detalles generará reclamos pero convencerá. 

Amor: un rumor de infidelidad podría angustiarle pero serán habladurías maliciosas.

07:38

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la situación indicará que se avecinan fuertes cambios. Gran oportunidad. 

Amor: su estilo afectuoso atraerá a una persona con la que querrá compartir momentos.

07:37

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: dejará de lado cuestiones menores para trabajar en lo esencial. 

Amor: momento para moderar el carácter si desea generar interés y una nueva relación.

07:36

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: verá las señales de que las cosas están por cambiar. Buen resultado. 

Amor: la persona que le interesa tendrá gestos confusos pero un encuentro será hermoso.

07:36

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para dar a conocer esas ideas con que ha sido destacado. 

Amor: en la actividad que le reúne diariamente, alguien de su amistad le confesará su amor.

07:34

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: necesitará actuar con cuidado o podría generar una complicación. 

Amor: antes de tomar una decisión, será importante no precipitarse o la relación sufrirá.

07:34

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: nuevas medidas generarán actividades nuevas que prometen beneficios. 

Amor: querrá levantar los ánimos en la relación y lo logrará tomando una iniciativa audaz.

07:05

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AGRADABLE PERO SOLITARIA. ES RENUENTE A LA ACTIVIDAD FÍSICA PERO LA HACE.

07:02

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 2 de junio?

• Revisa aquí el horóscopo del lunes 1 de junio