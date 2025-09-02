Redacción EC
ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: concretará un proyecto pero algún colega generará trabas que finalmente vencerá.  

Amor: su fuerte encanto le empujará a salir y conocer lugares y gente nueva.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su talento para el ahorro le conducirá al camino del éxito en hallar recursos.  

Amor: la intimidad de la pareja se verá amenazada si deja actuar a los entrometidos.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: no será el momento para tomar riesgos innecesarios. Lo seguro es su proyecto. 

Amor: las emociones intensas provocarán bellos momentos y un cálido romance. 

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: la cooperación del entorno mejorará y podrá resolver desafíos nuevos.  

Amor: habrá actitudes que no serán bien recibidas por su pareja, pero las modificará. 

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: novedades sobre cambios de planes y visitas que acercarán proyectos interesantes. 

Amor: si idealiza rasgos de su pareja, se perderá de verla tal como es; verá su esencia.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su entorno aportará iniciativas que generarán las ideas correctas.  

Amor: un encuentro fortuito hará que un cálido romance se convierta en realidad.  

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento para concretar ventas, acuerdos y proyectos más oportunos.  

Amor: resolverá siendo amable una diferencia con ex pareja y todo quedará aclarado. 

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: superará la etapa de escasos resultados y pondrá todo en su sitio. 

Amor: dejará de confundir a su pareja si expresa los sentimientos que se guarda. 

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: será el momento para un nuevo proyecto; resultado brillante.  

Amor: una dulce afinidad con alguien le sorprenderá y derivará en cita romántica. 

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: neutralizará una sucesión de errores y las cosas comenzarán a fluir.  

Amor: alguien que recién conoce le despertará fuerte atracción; posible romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegarán ideas interesantes aunque difíciles de aplicar, les hallará utilidad.  

Amor: crecerá el bienestar de la pareja con pequeñas atenciones y calidez romántica.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que provocarán la caída de principios obsoletos.  

Amor: la armonía de la pareja se verá afectada por habladurías de personas entrometidas.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AGRADABLE, QUE NO EMITE JUICIOS HASTA NO ESTAR SEGURA QUE ESTÁ EN LO CIERTO.

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 2 de setiembre?

