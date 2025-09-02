Trabajo y negocios: concretará un proyecto pero algún colega generará trabas que finalmente vencerá.
Amor: su fuerte encanto le empujará a salir y conocer lugares y gente nueva.
Trabajo y negocios: su talento para el ahorro le conducirá al camino del éxito en hallar recursos.
Amor: la intimidad de la pareja se verá amenazada si deja actuar a los entrometidos.
Trabajo y negocios: no será el momento para tomar riesgos innecesarios. Lo seguro es su proyecto.
Amor: las emociones intensas provocarán bellos momentos y un cálido romance.
Trabajo y negocios: la cooperación del entorno mejorará y podrá resolver desafíos nuevos.
Amor: habrá actitudes que no serán bien recibidas por su pareja, pero las modificará.
Trabajo y negocios: novedades sobre cambios de planes y visitas que acercarán proyectos interesantes.
Amor: si idealiza rasgos de su pareja, se perderá de verla tal como es; verá su esencia.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: su entorno aportará iniciativas que generarán las ideas correctas.
Amor: un encuentro fortuito hará que un cálido romance se convierta en realidad.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento para concretar ventas, acuerdos y proyectos más oportunos.
Amor: resolverá siendo amable una diferencia con ex pareja y todo quedará aclarado.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: superará la etapa de escasos resultados y pondrá todo en su sitio.
Amor: dejará de confundir a su pareja si expresa los sentimientos que se guarda.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: será el momento para un nuevo proyecto; resultado brillante.
Amor: una dulce afinidad con alguien le sorprenderá y derivará en cita romántica.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: neutralizará una sucesión de errores y las cosas comenzarán a fluir.
Amor: alguien que recién conoce le despertará fuerte atracción; posible romance.
Trabajo y negocios: llegarán ideas interesantes aunque difíciles de aplicar, les hallará utilidad.
Amor: crecerá el bienestar de la pareja con pequeñas atenciones y calidez romántica.
Trabajo y negocios: tomará iniciativas audaces que provocarán la caída de principios obsoletos.
Amor: la armonía de la pareja se verá afectada por habladurías de personas entrometidas.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AGRADABLE, QUE NO EMITE JUICIOS HASTA NO ESTAR SEGURA QUE ESTÁ EN LO CIERTO.
