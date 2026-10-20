07:59
- ARIES (marzo 21-abril 20)
- Trabajo y negocios: una situación determinará un nuevo comienzo que superará los problemas.
- Amor: se avecina esa cita romántica tan esperada en la que sus expectativas se cumplen.
07:59
- TAURO (abril 21-mayo 20)
- Trabajo y negocios: empujará lo que está estancado e iniciará avances en proyectos o negocios.
- Amor: la estabilidad de la pareja crujirá si planea hacer cambios sin consultar o dialogar.
07:58
- GEMINIS (mayo 21-junio 21)
- Trabajo y negocios: ignorará las acciones maliciosas de rivales o colegas y el éxito continuará.
- Amor: menos palabras y más iniciativas concretas mejorarán una relación que sufre desgaste.
07:58
- CANCER (junio 22-julio 22)
- Trabajo y negocios: se dará una situación favorable que mejora ingresos y prepara para otra etapa.
- Amor: los asuntos domésticos no se descuidarán o la armonía lograda se tambaleará.
07:58
- LEO (julio 23-agosto 22)
- Trabajo y negocios: un cambio de planes le sorprenderá sin planes pero se concentrará en evitar gastos.
- Amor: alguna actitud impulsiva podría causar heridas en la relación, pero lo reparará.
07:58
- VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
- Trabajo y negocios: alguien compartirá datos clave para decidir negocios o proyectos útiles.
- Amor: las habladurías de terceros provocarán roces en la pareja, pero serán superadas.
07:58
- LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
- Trabajo y negocios: avanzará en proyectos o negocios que otros consideran complicados.
- Amor: las pequeñas atenciones en la pareja harán milagros para superar momentos difíciles.
07:57
- ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
- Trabajo y negocios: las tareas estarán demoradas por gente poco idónea o novatos.
- Amor: una situación concreta indicará lo negativo que es dejar todo librado al azar.
07:54
- SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
- Trabajo y negocios: desechará una propuesta pero creará un proyecto de la nada.
- Amor: la persona que más le interesa se acercará y le invitará a un encuentro.
07:54
- CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
- Trabajo y negocios: no será buena idea mantener un bajo perfil sino mostrar su éxito.
- Amor: su encanto será un tesoro para esa persona que quiere acercarse a charlar.
07:54
- ACUARIO (enero 21-febrero 19)
- Trabajo y negocios: una situación complicada podría amenazar sus logros, pero la superará.
- Amor: un amable lugar del pasado será el disparador para volver a la calidez del inicio.
07:53
- PISCIS (febrero 20-marzo 20)
- Trabajo y negocios: detectará que una actividad no reporta beneficios interesantes y lo arreglará.
- Amor: el compromiso en la relación crecerá por la dulce calidez y sugiere nueva etapa.
07:53
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