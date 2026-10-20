Por Redacción EC
07:59
  • ARIES (marzo 21-abril 20)
  • Trabajo y negocios: una situación determinará un nuevo comienzo que superará los problemas. 
  • Amor: se avecina esa cita romántica tan esperada en la que sus expectativas se cumplen.
07:59
  • TAURO (abril 21-mayo 20)
  • Trabajo y negocios: empujará lo que está estancado e iniciará avances en proyectos o negocios. 
  • Amor: la estabilidad de la pareja crujirá si planea hacer cambios sin consultar o dialogar.
07:58
  • GEMINIS (mayo 21-junio 21)
  • Trabajo y negocios: ignorará las acciones maliciosas de rivales o colegas y el éxito continuará. 
  • Amor: menos palabras y más iniciativas concretas mejorarán una relación que sufre desgaste.
07:58
  • CANCER (junio 22-julio 22)
  • Trabajo y negocios: se dará una situación favorable que mejora ingresos y prepara para otra etapa. 
  • Amor: los asuntos domésticos no se descuidarán o la armonía lograda se tambaleará.
07:58
  • LEO (julio 23-agosto 22)
  • Trabajo y negocios: un cambio de planes le sorprenderá sin planes pero se concentrará en evitar gastos. 
  • Amor: alguna actitud impulsiva podría causar heridas en la relación, pero lo reparará.
07:58
  • VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
  • Trabajo y negocios: alguien compartirá datos clave para decidir negocios o proyectos útiles. 
  • Amor: las habladurías de terceros provocarán roces en la pareja, pero serán superadas.
07:58
  • LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
  • Trabajo y negocios: avanzará en proyectos o negocios que otros consideran complicados. 
  • Amor: las pequeñas atenciones en la pareja harán milagros para superar momentos difíciles.
07:57
  • ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
  • Trabajo y negocios: las tareas estarán demoradas por gente poco idónea o novatos. 
  • Amor: una situación concreta indicará lo negativo que es dejar todo librado al azar.
07:54
  • SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
  • Trabajo y negocios: desechará una propuesta pero creará un proyecto de la nada. 
  • Amor: la persona que más le interesa se acercará y le invitará a un encuentro.
07:54
  • CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
  • Trabajo y negocios: no será buena idea mantener un bajo perfil sino mostrar su éxito. 
  • Amor: su encanto será un tesoro para esa persona que quiere acercarse a charlar.
07:54
  • ACUARIO (enero 21-febrero 19)
  • Trabajo y negocios: una situación complicada podría amenazar sus logros, pero la superará. 
  • Amor: un amable lugar del pasado será el disparador para volver a la calidez del inicio.
07:53
  • PISCIS (febrero 20-marzo 20)
  • Trabajo y negocios: detectará que una actividad no reporta beneficios interesantes y lo arreglará. 
  • Amor: el compromiso en la relación crecerá por la dulce calidez y sugiere nueva etapa.
07:53

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