Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: con perseverancia, su negocio pasará de estancado a dar beneficios.
Amor: le insistirán para recuperar la calidez y alcanzará una dulce armonía.
Trabajo y negocios: revisará los errores que afectan su proyecto y los resolverá uno a uno.
Amor: cuando escuche algo sobre una relación que promete estabilidad, será lo que desea.
Trabajo y negocios: aún con escasa precisión, tomará las decisiones correctas para ganar.
Amor: propicio para las parejas que buscan cambiar de vivienda o de ciudad; nuevo comienzo.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESPETUOSA DE LA AUTORIDAD PERO SI HACE FALTA, LA CUESTIONA CON VEHEMENCIA.
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 21 de abril?
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