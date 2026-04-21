Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC
11:57

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con perseverancia, su negocio pasará de estancado a dar beneficios.  

Amor: le insistirán para recuperar la calidez y alcanzará una dulce armonía.

11:57

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: revisará los errores que afectan su proyecto y los resolverá uno a uno.  

Amor: cuando escuche algo sobre una relación que promete estabilidad, será lo que desea.

11:57

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aún con escasa precisión, tomará las decisiones correctas para ganar.  

Amor: propicio para las parejas que buscan cambiar de vivienda o de ciudad; nuevo comienzo.

11:56

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESPETUOSA DE LA AUTORIDAD PERO SI HACE FALTA, LA CUESTIONA CON VEHEMENCIA.

11:56

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 21 de abril?

• Revisa aquí el horóscopo del lunes 20 de abril