ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: será testigo de una repentina cooperación del entorno y las cosas mejoran.
Amor: las dudas correrán el riesgo de crecer en la pareja por dar muchas explicaciones.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: llegará alguien con información vital para reforzar el proyecto y la retribuirá.
Amor: el romance comienza a madurar y le predispone a una relación inolvidable.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: se preparará para no dejar nada librado al azar y alcanzará el éxito.
Amor: un encuentro fortuito se convertirá en el anticipo de una relación estable.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: el ambiente de trabajo acusará tensión pero una iniciativa traerá alivio.
Amor: en la pareja habrá actitudes que necesitarán una explicación y no se harán esperar.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: le pedirán trabajos con plazo de entrega y la cumplirá antes de la fecha.
Amor: en un momento dado, será el centro de la atención en un divertido encuentro.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: con una inteligente idea, creará excelentes proyectos con menos gastos.
Amor: superará una traba personal y llamará la atención de alguien que cree inaccesible.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: momento propicio para hacer cambios que aumentarán la cooperación.
Amor: no será buena idea mirar hacia otro lado cuando las cosas no parecen estar bien.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tendrá éxito si no dice una cosa por otra para alcanzar la verdad.
Amor: en la pareja serán importantes las actitudes que demuestren compromiso y fidelidad.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: hallará el modo de sostener un entorno laboral cooperativo.
Amor: reproches o críticas no harán nada bien a la pareja, pero habrá un acuerdo sensato.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: impedirá cualquier retroceso y emprenderá un nuevo proyecto.
Amor: cierta persona no se dará por aludida ante sus sugerencias, pero redoblará la apuesta.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: delegará tareas de cierta complejidad y se encargará de lo simple.
Amor: disfrutará de un súbito enamoramiento y su mundo se pondrá de cabeza.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: su trabajo bien hecho se convertirá en un éxito y se lo recompensarán.
Amor: tendrá que salir de un sueño y percibir que en la pareja suceden cosas inquietantes.
SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMA LA ARMONÍA FAMILIAR Y SOBRE TODO EN LA PAREJA. LE GUSTA ESTAR BIEN
Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 23 de junio?
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