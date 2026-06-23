Por Redacción EC
07:06

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: será testigo de una repentina cooperación del entorno y las cosas mejoran. 

Amor: las dudas correrán el riesgo de crecer en la pareja por dar muchas explicaciones.

07:06

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegará alguien con información vital para reforzar el proyecto y la retribuirá. 

Amor: el romance comienza a madurar y le predispone a una relación inolvidable.

07:05

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se preparará para no dejar nada librado al azar y alcanzará el éxito. 

Amor: un encuentro fortuito se convertirá en el anticipo de una relación estable.

07:05

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el ambiente de trabajo acusará tensión pero una iniciativa traerá alivio. 

Amor: en la pareja habrá actitudes que necesitarán una explicación y no se harán esperar.

07:05

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: le pedirán trabajos con plazo de entrega y la cumplirá antes de la fecha. 

Amor: en un momento dado, será el centro de la atención en un divertido encuentro.

07:05

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: con una inteligente idea, creará excelentes proyectos con menos gastos. 

Amor: superará una traba personal y llamará la atención de alguien que cree inaccesible.

07:04

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para hacer cambios que aumentarán la cooperación. 

Amor: no será buena idea mirar hacia otro lado cuando las cosas no parecen estar bien.

07:04

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá éxito si no dice una cosa por otra para alcanzar la verdad. 

Amor: en la pareja serán importantes las actitudes que demuestren compromiso y fidelidad.

07:04

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: hallará el modo de sostener un entorno laboral cooperativo. 

Amor: reproches o críticas no harán nada bien a la pareja, pero habrá un acuerdo sensato.

07:03

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: impedirá cualquier retroceso y emprenderá un nuevo proyecto. 

Amor: cierta persona no se dará por aludida ante sus sugerencias, pero redoblará la apuesta.

07:03

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: delegará tareas de cierta complejidad y se encargará de lo simple. 

Amor: disfrutará de un súbito enamoramiento y su mundo se pondrá de cabeza.

07:03

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su trabajo bien hecho se convertirá en un éxito y se lo recompensarán. 

Amor: tendrá que salir de un sueño y percibir que en la pareja suceden cosas inquietantes.

07:02

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMA LA ARMONÍA FAMILIAR Y SOBRE TODO EN LA PAREJA. LE GUSTA ESTAR BIEN

07:02

Conoce lo que te deparan las estrellas en el trabajo, negocio y amor ¿Qué dice tu signo hoy, martes 23 de junio?

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